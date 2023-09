i Autor: Shutterstock

Miłość i związek

Te 3 zachowania wskazują, że mąż Cię zdradza. Testerka wierności wyjawia prawdę. Oznaki zdrady

Madeline Smith, znana w mediach społecznościowych jako testerka wierności, wymieniła trzy podejrzane zachowania mężczyzny, które mogą wskazywać na to, że ma kochankę. Jej zdaniem to czerwone flagi w wieloletnim związku, których nie powinna bagatelizować żadna kobieta. Po czym zatem poznać, że mąż Cię zdradza i ma kogoś na boku? Ekspertka twierdzi, że na to trzeba zwrócić szczególną uwagę.