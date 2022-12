Ten znak zodiaku w 2023 roku zniszczy swój związek. Płomień zgaśnie, a miłość odejdzie na zawsze. Horoskop miłosny mówi, że ten znak zodiaku zostanie singlem

Ten znak zodiaku w 2023 roku się rozstanie. Horoskop miłosny wróży mu koniec związku

Horoskop miłosny na 2023 rok wskazuje, że w życiu uczuciowym znaków zodiaku będzie się dużo działo. Astrologia przewiduje, że nadchodzący rok może być emocjonalną burzą, wiele trwałych związków się rozpadnie, a przelotne miłostki przerodzą się w poważne i szczere uczucie. Dla jednego znaku zodiaku 2023 rok może okazać się przełomowy. Horoskop miłosny wskazuje, że ten znak zodiaku szybko zostanie singlem. Jego związek się rozpadnie, uczucie wygaśnie i na krótki moment w jego życiu zapanuje pustka. O jakim znaku zodiaku mowa? W 2023 roku rozstanie czeka Skorpiona. Zodiakalny Skorpion nowy rok rozpocznie w związku, jednak on się zakończy. Astrologia przewiduje kłótnie na początku roku. Skorpion zdecyduje, że nie warto ciągnąć tej relacji dalej. Na początku będzie mu trudno odnaleźć się w nowej rzeczywistości, jednak po pewnym czasie Skorpion zrozumie, że decyzja o rozstaniu działa na jego korzyść. Zodiakalne Skorpiony skupią na na samodoskonaleniu i poznawaniu nowych ludzi. Powinny one jednak uważać, by nie zagłębić się w krótkie i nic nieznaczące przygody miłosne. To tylko sprawi, że będą odczuwały pustkę. Mniej więcej w połowie roku Skorpiony mogą liczyć na poznanie nowej miłości, która doda im skrzydeł.

