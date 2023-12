To najbardziej niebezpieczny typ mężczyzny. Inteligentny, czarujący, ale wyniszcza kobietę. Po spotkaniu z nim będziesz mieć traumę na lata

To najbardziej niebezpieczny typ mężczyzny. Inteligentny, czarujący, ale wyniszcza kobietę

Związek z toksycznym partnerem to jazda bez trzymanki. Na początku taka osoba jest czarująca, potrafi urzec nas inteligencją, poczuciem humoru, a dopiero po jakimś czasie pokazuje nam swoje prawdziwe oblicze. Toksyczni ludzie potrafią wyniszczać psychikę drugiego człowieka. Robią to niemal w "białych rękawiczkach". Niestety zanim się zorientujemy, że mamy do czynienia z takim typem mężczyzny, to może być za późno, aby wyjść z tej relacji bez uszczerbku na naszej psychice. Związek z toksykiem, psychopatą czy narcyzem skutkuje traumą na wiele lat. Przestajemy ufać innym ludziom, nie czujemy się dobrze we własnej skórze. Mężczyzna, który zachowuje się w ten sposób, jest najbardziej niebezpiecznym typem, na jakiego kobieta może trafić. Po czym go rozpoznać?

Toksyczny partner: cechy

Zdaniem psychologów toksyczny partner posiada cechy, które łatwo zidentyfikować. Oczywiście żyjąc w toksycznym związku, często tłumaczymy zachowania partnera nawet kosztem własnych emocji i odczuć. Jakie cechy posiada toksyczny partner?

Stosuje szantaże emocjonalne,

Kłamie,

Nie bierze odpowiedzialności za decyzje, które podejmuje,

Wykorzystuje finansowo/seksualnie,

Stosuje przemoc fizyczną/psychiczną,

Jest chorobliwie zazdrosny,

Brak szacunku do potrzeb i uczuć partnera,

Poniża partnera,

Lekceważy partnera,

Jest agresywny,

Ma zmienne zachowania, które są trudne do przewidzenia,

Opowiada różne wersje tych samych wydarzeń.

