Trzy znaki, które świadczą o tym, że facet jest zakochany. Drobne gesty, które świadczą o prawdziwej miłości. Tak zachowuje się zakochany mężczyzna

Na początku znajomości zawsze jest niepewność, dotycząca uczuć i emocji drugiej osoby wobec nas. Szczególnie kiedy same czujemy, że mężczyzna z którym się spotykamy zaczyna nas interesować coraz bardziej, a serce mocniej bije na sama myśl o nim. Wtedy zaczynamy się zastanawiać czy on czuje to samo. Jeśli nie masz odwagi by zapytać wprost, zaobserwuj, czy on robi te trzy rzeczy. Po tym poznasz, że jest w tobie zakochany.

Jeśli mężczyzna jest zakochany nie unika odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. Zarówno błahe, jak i poważne np. dotyczące poprzednich związków czy pracy. Dlatego nie bój się i pytaj. Będzie odpowiadał, bo sam chce dowiedzieć się o tobie jak najwięcej. Szybko poczujesz, że możesz mu ufać. Kolejnym znakiem jest pasja. Jeśli mężczyzna, z którym się spotykasz próbuje zarazić cię swoją pasją, to znak ze darzy cię gorącym uczuciem. Jeśli coś w życiu sprawia mu przyjemność i chce się tym z tobą dzielić bez wątpienia ma motyle w brzuchu. Ważne jednak by nie robił tego na siłę i szanował, że masz własne zainteresowania. Ponadto, zakochany facet chce pokazać światu, jak jest szczęśliwy oraz to, że jednym ze źródeł tego szczęścia jesteś ty. Traktuje cię poważnie dlatego przedstawia znajomym i rodzinie. Zawsze odbierze telefon od ciebie – nawet gdy spotyka się z kolegami, bo dobrze wie, że jeśli masz świadomość co teraz robi - nie dzwonisz bez powodu. Zdarza mu się także zadzwonić do ciebie tylko po to, by usłyszeć twój głos.

