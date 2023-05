Tylko wybitnie inteligentne osoby noszą to imię męskie. Są uzdolnione i odnoszą sukcesy. Znaczenie imion

To popularne imię męskie noszą osoby wybitnie inteligentne

Imię męskie, które od lat cieszy się ogromną popularnością, a w 2023 roku wciąż króluje w rankingach najchętniej nadawanych imion męskich ma niesamowite znaczenie i zapewne to właśnie ono jest jednym z powodów, dla których przyszli rodzice decydują się nadać je dziecku. W 2022 roku otrzymało je w Polsce 5535 chłopców i tym samym uplasowało się na 6. miejscu w rankingu stworzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Jest to imię męskie pochodzenia hebrajskiego, od słowa "aqeb" (pięta), lub skrót aramejskiego słowa "ja’aqob’el" (niech Bóg ochrania). O które imię chodzi? O imię Jakub, w zdrobnieniu Kuba. Okazuje się, że to imię męskie noszą osoby o ponadprzeciętnej inteligencji, są uzdolnione i odważne. Od dziecka pragną podbić świat. To urodzony menadżer i przywódca. Z łatwością wykonuje skomplikowane operacje myślowe i jest przy tym niezwykle metodyczny. Co jeszcze imię Jakub mówi o osobie, która je nosi?

Znaczenie imienia Jakub

Znaczenie imienia Jakub kryje w sobie prawdę o osobie, która je nosi. Oprócz wybitnej inteligencji Jakub odznacza się również niesamowitymi zdolnościami organizatorskimi. Lubi być podziwiany i chwalony. Chętnie pomaga i doradza innym, w czym się sprawdza, ponieważ posiada dar szybkiej i wnikliwej analizy problemu. Kuba jest niezwykle pogodnym mężczyzną, o dużej kulturze osobistej. Kocha zmiany, podróże i wystawne życie.

