Tym pierwszym tańcem panna młoda rozwścieczyła internautów. Podczas tańca pokazała jedną rzecz. „Brak szacunku dla męża”

Panna młoda zaskoczyła męża i gości podczas pierwszego tańca. Ogłosiła ważną nowinę

Pierwszy taniec to jeden z najważniejszych, ale też najpiękniejszych momentów w dni ślubu. Przyszłe pary młode miesiącami przygotowują się do niego trenując choreografię, aby zachwycić przybyłych na przyjęcie weselne gości. Bywa, że państwo młodzi przygotowują nawet na tę okazję niespodziankę lub specjalny układ taneczny, w który angażują obecnych gości. Na TikToku pojawiło się nagranie pierwszego tańca pewnej pary młodej, które podzieliło internautów. Choć para wyraźnie zrezygnowała z efektownej choreografii podczas tańca na swoim weselu, to świeżo upieczona żona wpadła na niecodzienny pomysł, który sprawił, że na sali rozbrzmiały gromkie brawa. Otóż podczas tańca kobieta wyciągnęła dziecięce body i położyła je na plecach małżonka. W ten sposób dała jasno do zrozumienia, że jest w ciąży. Z opisu zamieszczonego pod nagraniem wynika, że o ciąży nie wiedzieli nie tylko gościa, ale również sam pan młody.

Internauci krytykują kobietę. "Brak szacunku do młodego"

Filmik z tego wyjątkowego pierwszego tańca pary pojawił się na TikToku na profilu o tematyce ślubnej i wywołał burze w komentarzach. Wielu internautów twierdzi, że jeśli mężczyzna faktycznie nie wiedział wcześniej o ciąży, kobieta wykazała się brakiem szacunku. "Nie wiem, co mam myśleć o tym, że wszyscy inni dowiadują się przed nim. To taka prywatna chwila" - pisze jedna z TikTokerek. "To on powinien dowiedzieć się jako pierwszy" - grzmi inny internauta. Są też tacy, którzy twierdzą, że pan młody na pewno wiedział wcześniej już tym, że kobieta jest w ciąży, bo wyciąga dziecięce ubranko właśnie z marynarki męża.

Sonda Podoba Ci się sposób, w jaki kobieta ogłosiła ciążę? Tak, uważam, że jest świetny Nie wiem Nie, powinna najpierw powiedzieć o tym mężowi