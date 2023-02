i Autor: Shutterstock Dopasuj perfumy do osobowości

Co mówi o Tobie zapach?

Ulubiony zapach a osobowość. Perfumy dopasowane do Twojego charakteru. Zapowiedź zmysłowej randki z nutą dzikiej róży, a może benzyna podnosząca dopaminę?

Zmysł węchu to zdecydowanie jeden z najbardziej niedocenianych zmysłów. To właśnie nos przechowuje wspomnienia, a przywołany zapach z dzieciństwa może pobudzić obrazy z przeszłości. To, jakie perfumy wybierasz bardzo dużo mówi o Twojej osobowości. Zapachy są odzwierciedleniem naszej podświadomości i działają na nas w określony sposób. Zobacz, co mówi o Tobie ulubiony zapach. Stawiasz na klasyczne nuty zapachowe z perfum czy może uwielbiasz zapach benzyny?