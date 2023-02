Walentynki 2023. Pikantne SMS, które pragnie dostać każdy mężczyzna. W święto zakochanych rozpalą go do czerwoności

Numerologia wieku. To, ile lat skończysz w 2023 roku przepowie Ci przyszłość. Dla jednych to nadzieja lepszego jutra, dla drugich mętna prognoza złego pecha

Walentynki 2023. Pikantne SMS dla niego

Walentynki 2023 wypadają we wtorek. Z tej okazji każdy z nas świętuje dzień zakochanych na swój sposób. Wręczamy prezenty, spędzamy wspólnie czas, wysyłamy sobie romantyczne wiadomości. Walentynki to doskonała okazja, aby wyznać partnerowi swoją miłość lub na nowo rozpalić stare uczucie. Jak obchodzić walentynki 2023, aby sprawić mężczyźnie radość? Wyślij mu pikantnego SMS. Krótka wiadomość, w której opiszesz ukochanemu, co chciałabyś z nim robić wieczorem w sypialni, z pewnością go ucieszy i rozpali do czerwoności. Wysyłanie sobie gorących wiadomości na walentynki doskonale sprawdzi się zarówno u par z długoletnim stażem, jak i u tych, które dopiero się poznają. Rozpoczniesz grę wstępną już w trakcie dnia i sprawisz, że Twój ukochany do wieczora nie będzie mógł myśleć o niczym innym.

Gorące SMS, o jakich marzą mężczyźni

Gdybym była teraz z tobą, to gdzie chcesz, abym cię dotknęła?

Nie mogę przestać myśleć o wspólnej nocy.

Gdybyś wiedział, o czym teraz myślę, nie uwierzyłbyś.

Wyobraź sobie dzisiejszy wieczór. Tylko Ty i naga ja. Co ze mną zrobisz?

Na następną randkę nie zakładam bielizny.

Marzę o tym, aby poczuć twój zapach.

Przez Ciebie przychodzą mi teraz do głowy bardzo niegrzeczne myśli.

Zgadnij, o czym właśnie myślę... aż sama się wstydzę.

Od samego myślenia o Tobie robi mi się gorąco.

Sonda Wysyłacie sobie pikantne wiadomości? Tak Nie