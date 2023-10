Zaskakujący trend psychologiczny z TikToka zdobywa coraz większą popularność. Pomaga osobom obawiającym się porażki. Na czym polega fenomen?

"Terapia" z TikToka zdobywa coraz większą popularność. Na czym polega "rejection-therapy"?

W ostatnich tygodniach w mediach społecznościowych pojawił się trend, który zdobywa coraz większą popularność. Wyzwanie "rejection-therapy" nie jest proste i wymaga czasu. Osoby, które w nim uczestniczyły przekonują, że w trzy miesiące udało im się pokonać swój strach przed porażką i to bez rozmowy ze specjalistą. Na czym polega "terapia" z TikToka? Przez 100 dni, codziennie należy prosić przypadkowe osoby o rzeczy, które na pewno spotkają się z ich odmową – na przykład człowieka w autobusie o pożyczenie pieniędzy lub wspólne wejście na drzewo. Chodzi o to, aby usłyszeć od tej osoby słowo "nie", a im częściej będziemy je słyszeć z ust innych ludzi, tym bardziej je oswoimy i przestaniemy się go bać. Do tej pory filmiki opatrzone hasztagiem #rejectiontherapy obejrzano na TikToku ponad 85 milionów razy.

Czy to pomaga uporać się ze strachem przed porażką?

Trend został prawdopodobnie zainspirowany grą rozwojową The Rejection Therapy autorstwa Jasona Comely, certyfikowanego hipnotyzera z Kanady. Mężczyzna sam odczuwał głęboki lęk przed odrzuceniem. W pewnym momencie postanowił zmierzyć się z lękiem i małymi krokami – właśnie wystawiając się na jedno „nie” każdego dnia – udało mu się wypracować przełom. Internauci również przekonują, że dzięki tej "terapii" z TikToka zaczęli żyć pełnią życia. Poradzili sobie ze swoimi obawami.

Jak zbudować pewność siebie po zdradzie? - doradza Klaudia Klukowska psycholog, trener umiejętności psychospołecznych Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.