Seniorze! Możesz dostać to za darmo. Szkolenia za ponad 100 mln zł

Raport PARP potwierdza, że już 23% aktywnych zawodowo Polaków po pięćdziesiątce prowadzi własną firmę

Zdobycie nawet 8 000 zł dofinansowania na kursy dla osób 50+ jest możliwe dzięki Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu

Analiza ekspertów Światowego Forum Ekonomicznego wskazuje, że gotowość do nauki jest dziś kluczowa dla pracy po 50 roku życia



Polacy 50+ nie chcą iść na emeryturę. Ilu z nich zakłada własną firmę?

Koniec kariery po pięćdziesiątce? Nic bardziej mylnego! To prawdziwy sygnał zmieniających się czasów: jak wynika z jednego z niedawnych raportów, aż 66% Polaków w wieku przedemerytalnym chce dalej pracować, a wielu z nich rozważa założenie własnej firmy po pięćdziesiątce. Te dane potwierdza również raport PARP, z którego dowiadujemy się, że wiele aktywnych zawodowo osób w tej grupie wiekowej prowadzi własną działalność.

Ta niesamowita chęć do aktywności to nie tylko kwestia pasji, ale też mądra odpowiedź na dynamicznie zmieniający się rynek pracy. Już zeszłoroczny raport Światowego Forum Ekonomicznego „Future of Jobs” jasno wskazywał, że kluczowe stają się dziś ciekawość i gotowość do nauki przez całe życie. To cenna wskazówka, że praca po 50. roku życia wymaga otwartości. Umiejętność obsługi nowych technologii jest równie ważna co bezcenne doświadczenie, dlatego zdobywanie nowych kompetencji to najlepsza inwestycja w swoją zawodową przyszłość.

Jak zdobyć dofinansowanie na kursy dla osób 50+? Przegląd możliwości

Największą przeszkodą na drodze do rozwoju zawodowego często bywają finanse. To frustrujące, ale na szczęście jest na to rada! Istnieje wiele programów, które pomagają ten problem rozwiązać, oferując dofinansowanie na kursy dla seniorów. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to jedno z kluczowych narzędzi, które wspiera pracodawców w kształceniu kadr, ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50. roku życia.

Wsparcie płynie również szerokim strumieniem z Unii Europejskiej, czego świetnym przykładem jest program dla mieszkańców podregionu poznańskiego, oferujący aż do 90% refundacji kosztów szkoleń (maksymalnie 4 788 zł). To nie wszystko! Urzędy pracy proponują osobom bezrobotnym poszukującym nowego zajęcia darmowe kursy, a nawet stypendium szkoleniowe. Co więcej, od czerwca tego roku wprowadzono dodatkowe dofinansowanie dla firm zatrudniających bezrobotnych seniorów, które może sięgnąć nawet 2 333 zł miesięcznie. To naprawdę otwiera nowe możliwości.

Kursy dla seniorów. Gdzie szukać darmowej nauki stacjonarnie i online?

Każdy z nas uczy się inaczej, dlatego warto znać różne ścieżki zdobywania wiedzy. Dla osób, które cenią kontakt z ludźmi i motywującą atmosferę grupy, idealnym rozwiązaniem są Uniwersytety Trzeciego Wieku. Oferują one bezpłatne kursy stacjonarne i online na terenie całej Polski. Z kolei dla tych, którzy wolą uczyć się w domowym zaciszu i we własnym tempie, globalne platformy jak Coursera czy edX otwierają drzwi do ponad 11 tysięcy darmowych kursów, od informatyki po języki obce czy biznes. Taka nauka online dla dorosłych to ogromna wygoda. Jeśli natomiast potrzebujesz indywidualnego wsparcia w zaplanowaniu dalszej kariery, cenną pomocą może być program „Senior-Mentor”, realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.