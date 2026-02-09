Dorabianie do emerytury bez firmy i ZUS. Sprawdź, ile możesz zyskać na nowych przepisach

Nowe przepisy od 2026 roku ujawniają, jak dorobić do emerytury do 10 800 zł na kwartał bez firmy i składek ZUS

Jak dorobić do emerytury bez ZUS? Nowe przepisy od 2026 roku

Koniec kariery zawodowej wcale nie musi oznaczać finansowej stagnacji czy końca aktywności. Wręcz przeciwnie, to może być początek nowego rozdziału! Dzięki nowym przepisom, które weszły w życie 1 stycznia 2026 roku, praca dla seniora stała się znacznie prostsza. Każdy emeryt, rencista czy nawet osoba wciąż aktywna zawodowo może teraz zarobić do 10 800 zł na kwartał bez konieczności opłacania składek ZUS i rejestrowania firmy.

Ta korzystna zmiana dotyczy tak zwanej działalności nierejestrowanej. To świetne rozwiązanie, zwłaszcza dla osób, które chcą sprawdzić swoje siły w mentoringu czy udzielaniu korepetycji, ale obawiają się biurokracji. Taka działalność nierejestrowana dla emeryta to furtka do elastycznego zarobku. A to nie wszystko. Dla bardziej zaangażowanych seniorów przygotowano specjalną ulgę, która zwalnia z podatku dochodowego przychody aż do 85 528 zł rocznie. Jedynym warunkiem jest podleganie ubezpieczeniom społecznym, co czyni tę opcję szczególnie kuszącą dla osób kontynuujących pracę zawodową.

Korepetycje i mentoring. Jakie umiejętności seniorów są dziś w cenie?

Wiele osób po pięćdziesiątce zadaje sobie pytanie, czy ich wiedza jest jeszcze na rynku cokolwiek warta. Odpowiedź może być zaskakująca: jest warta, i to bardzo wiele! Zapotrzebowanie na korepetycje z przedmiotów ścisłych czy języków obcych jest ogromne. Średnie stawki na początku 2026 roku wahają się od 53 do 70 zł za godzinę, a w przypadku informatyki sięgają nawet 96,89 zł. Warto jednak pamiętać, że nie tylko wiedza akademicka jest w cenie. Doświadczenie życiowe i zawodowe to bezcenny kapitał, którego z zapałem poszukują młodsze pokolenia, co potwierdził sukces pilotażowego programu „Tandem. Mentoring 55+”. Co ciekawe, dane Głównego Urzędu Statystycznego z 2025 roku pokazują, że aktywność zawodowa seniorów jest rekordowa. Po raz pierwszy w historii Polski więcej osób po sześćdziesiątce pracowało niż młodych do 25. roku życia. To potężny sygnał, jak bardzo cenione są dziś ich kompetencje.

Jak znaleźć pierwszych uczniów? Platformy internetowe i programy rządowe

Najprostszym sposobem na start może być skorzystanie ze specjalistycznych platform internetowych, które łączą nauczycieli z uczniami. Aby przełamać pierwsze lody, wielu korepetytorów oferuje tam pierwszą lekcję za darmo, co znakomicie ułatwia zdobycie zaufania i pierwszych klientów. Warto również zwrócić uwagę na rządowy program „Aktywni Seniorzy - ASY” na lata 2026-2030. Dysponuje on budżetem 610 milionów złotych na wsparcie seniorów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą, na przykład poprzez Uniwersytety Trzeciego Wieku. To może być świetna okazja, by znaleźć podopiecznych w lokalnej społeczności i skorzystać z publicznego wsparcia.

Więcej niż pieniądze. Jak praca na emeryturze wpływa na zdrowie i samopoczucie?

Choć dodatkowy dochód na emeryturze jest ważny, korzyści płynące z bycia mentorem lub korepetytorem wykraczają daleko poza finanse. Takie zajęcie dla emeryta to coś więcej niż praca. Dzielenie się wiedzą to fantastyczny trening dla umysłu, który pozwala utrzymać go w świetnej kondycji. To także potężna dawka satysfakcji, poczucie bycia potrzebnym i sposób na aktywny udział w życiu społecznym. Regularny kontakt z innymi ludźmi i nowe wyzwania intelektualne to skuteczna recepta na przełamanie poczucia izolacji.

Potwierdzają to nawet doniesienia ze świata nauki. Według badań opublikowanych w jednym z amerykańskich czasopism geriatrycznych, regularne korzystanie z internetu, który jest dziś podstawowym narzędziem pracy mentora, może obniżać ryzyko demencji. Z kolei inicjatywy takie jak „Senior Tech-Minds” pokazują, że międzypokoleniowa wymiana wiedzy buduje wzajemny szacunek i pozwala seniorom na nowo odkryć ogromną wartość swojego życiowego doświadczenia.