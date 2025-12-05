Mały druk w umowie. Sprawdź, kiedy możesz zrezygnować bez konsekwencji

Umowa zawarta podczas wizyty handlowca w domu daje aż 30 dni na odstąpienie od niej bez podawania przyczyny

Urząd Komunikacji Elektronicznej wskazuje, że od tego roku operatorzy muszą raz w roku przedstawiać najkorzystniejsze oferty

Bank nie może narzucić wyboru ubezpieczenia na życie przy kredycie, co pozwala uniknąć ukrytych kosztów

Niejasne umowy to pułapka na seniorów. Na co uważać i gdzie szukać pomocy?

Wielu seniorów czuje się zagubionych, gdy otrzymuje wielostronicowe umowy od operatorów telekomunikacyjnych czy banków. Zgodnie z raportem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów najczęściej problemem okazywały się klauzule dotyczące automatycznego przedłużania usług.

Takie nieprecyzyjne sformułowania często prowadzą do nieprzyjemnych niespodzianek, jak ukryte koszty w umowie czy związanie się z firmą na kolejny rok na niekorzystnych warunkach. Aby temu przeciwdziałać powstała specjalna infolinia konsumencka - 801 440 220 oraz 22 290 89 16 – działa w dni robocze, zazwyczaj w godzinach 8:00–18:00. Dzwoniąc pod te numery, można uzyskać bezpłatną pomoc prawną i w przystępny sposób wyjaśnić wszelkie zawiłości kontraktu. Co ważne porada jest bezpłatna, ale połączenie płatne według taryfy operatora.

Kiedy można odstąpić od umowy? Kluczowe terminy, które warto znać

Prawo chroni konsumentów, zapewniając czas na ponowne przemyślenie decyzji, nawet gdy umowa została już podpisana. W przypadku zakupu usługi przez telefon lub internet, na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny przysługuje ci dokładnie 14 dni. Co ważne, jak informuje UOKiK, jeśli umowa została zawarta podczas niezapowiedzianej wizyty handlowca w domu, czyli poza lokalem przedsiębiorstwa, termin ten wydłuża się do 30 dni. Jeżeli sprzedawca w ogóle nie poinformował cię o prawie do odstąpienia, czas na rezygnację wydłuża się aż do 12 miesięcy.

Umowa na telefon lub internet sama się przedłużyła? Sprawdź obowiązki operatora

Automatyczne przedłużanie umowy na telefon czy internet to wygoda, która może łatwo stać się finansową pułapką. Dostawcy usług mogą przedłużyć kontrakt na kolejny okres, jeśli w odpowiednim czasie go nie wypowiesz. Chociaż taka praktyka jest legalna, istnieją jednak konkretne warunki, które muszą zostać spełnione, by w pełni chronić twoje interesy jako konsumenta.

Według przepisów Urzędu Komunikacji Elektronicznej, operator ma obowiązek poinformować cię o zbliżającym się końcu umowy co najmniej 30 dni przed terminem. Co więcej, od tego roku dostawcy muszą też raz w roku przedstawić ci najkorzystniejsze dostępne oferty. Warto również pamiętać, że gdy zmieniasz operatora, ciągłość usług musi być zachowana, a ewentualna przerwa techniczna nie może trwać dłużej niż jeden dzień roboczy.

Kredyt lub pożyczka. Na jakie zapisy w umowie uważać, by nie stracić pieniędzy?

Umowy bankowe mogą kryć wiele pułapek, które mają bezpośredni wpływ na stan naszego portfela, od ukrytych opłat po niekorzystne warunki spłaty. Planując bezpieczny kredyt lub pożyczkę, warto najpierw zrozumieć, czym jest okres bezodsetkowy na karcie kredytowej, który zazwyczaj trwa od 50 do 60 dni. W tym czasie można spłacić całe zadłużenie bez ponoszenia dodatkowych kosztów w postaci odsetek.

Prawo ogranicza także niektóre opłaty, na przykład przy wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego. Jak podaje Rzecznik Finansowy, prowizja za taką operację nie może przekroczyć 3% spłacanej kwoty ani być wyższa niż odsetki, które bank naliczyłby w ciągu następnego roku. Dobrze jest też wiedzieć, że ubezpieczenie na życie przy kredycie nie jest obowiązkowe, a bank nie może narzucić ci wyboru konkretnej oferty.

Nie rozumiesz umowy? Sprawdź, gdzie szukać bezpłatnej pomocy prawnej

Jeśli czujesz, że zapisy w umowie są dla ciebie niejasne lub podejrzewasz, że mogą być niekorzystne, nie musisz radzić sobie z tym w pojedynkę. Warto wtedy skorzystać ze wspomnianej wcześniej infolinii konsumenckiej UOKiK lub udać się do Miejskiego albo Powiatowego Rzecznika Konsumentów w swojej okolicy. Rzecznik bezpłatnie przeanalizuje dokumenty i doradzi, jakie kroki podjąć. Choć nie ma on uprawnień do nakładania kar na firmy, jego pomoc jest nieoceniona. Pamiętaj, że ochrona praw konsumenta jest zagwarantowana w Kodeksie Cywilnym. Wszelkie niejasne lub wprowadzające w błąd zapisy mogą być podstawą do uchylenia się od skutków zawartej umowy.