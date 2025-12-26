Miłość w dojrzałym wieku w internecie? Te proste zasady pomogą uniknąć rozczarowania

Badanie CBOS z ubiegłego roku ujawnia, że problem samotności w Polsce dotyka już dwukrotnie więcej osób niż w 2017 roku

Samotność w Polsce rośnie. Czy internet to odpowiedź dla dojrzałych?

Poczucie osamotnienia to cichy problem, który dotyka coraz więcej osób w Polsce, co niestety potwierdzają twarde dane. Według badania CBOS z sierpnia ubiegłego roku, już 8% dorosłych Polaków przyznaje, że często lub stale czuje się samotnych. To niepokojący, dwukrotny wzrost w porównaniu do wyników z 2017 roku. Szczególnie dotkliwa staje się samotność seniorów, zwłaszcza po 75. roku życia.

Jednocześnie internet, z którego korzysta już 77% dorosłych Polaków, staje się naturalną przestrzenią do nawiązywania kontaktów. Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego nie pozostawiają złudzeń – do 2050 roku liczba osób w wieku 65+ w Polsce wzrośnie do niemal 10 milionów. To pokazuje, że miłość w dojrzałym wieku i poszukiwanie przyjaźni w sieci staną się zjawiskiem nie tylko popularnym, ale wręcz niezbędnym.

Jak stworzyć profil randkowy, który przyciąga? Porady dla dojrzałych

Kluczem do sukcesu jest autentyczność. Osoby dojrzałe, szukające relacji w sieci, cenią sobie przede wszystkim wzajemny szacunek i zrozumienie. Badania pokazują, że taka miłość składa się z 46% namiętności, 29% intymności i 25% zaangażowania, dlatego szczerość w opisie to absolutna podstawa. Zamiast ogólników, warto podkreślić swoje unikalne pasje, niezależnie od tego, czy jest to pielęgnowanie ogrodu, jazda na rowerze czy dobra książka. Dołączone zdjęcia powinny być aktualne i naturalne, bez nadmiernego retuszu. Dobrym pomysłem jest również unikanie fotografii z innymi osobami, aby nie wprowadzać potencjalnych rozmówców w błąd.

Oszustwa matrymonialne w sieci. Jak rozpoznać fałszywy profil?

Podczas rozmów online warto zachować czujność, ponieważ oszustwa matrymonialne to realne zagrożenie. Przestępcy często wykorzystują zaufanie i emocje, działając podobnie jak w znanej metodzie „na wnuczka”. Czerwona flaga powinna zapalić się, gdy profil rozmówcy zawiera zbyt idealne, profesjonalnie wyglądające zdjęcia, które mogą być dziełem sztucznej inteligencji. Podejrzenia powinny wzbudzić również wymijające odpowiedzi na pytania o pracę czy życie codzienne, a zwłaszcza prośby o pieniądze lub wrażliwe dane osobowe.

Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, warto korzystać z prostych narzędzi weryfikacyjnych. Specjaliści od cyberbezpieczeństwa radzą, by udostępniać jedynie przybliżoną lokalizację, co utrudni potencjalnym stalkerom namierzenie naszego adresu. Zdjęcie profilowe rozmówcy można też łatwo sprawdzić za pomocą funkcji wyszukiwania obrazem w internecie, aby zobaczyć, czy nie zostało skradzione z innego profilu lub strony.

Pierwsza randka z internetu. O czym pamiętać, by spotkanie było bezpieczne?

Decyzja o pierwszym spotkaniu twarzą w twarz to ekscytujący krok, ale wymaga odpowiedniego przygotowania, by przebiegło w pełni bezpiecznie. Przede wszystkim warto wybrać miejsce publiczne, takie jak kawiarnia, park czy restauracja, gdzie w otoczeniu innych ludzi poczujemy się bardziej komfortowo. Kluczowe jest poinformowanie kogoś bliskiego, na przykład członka rodziny lub przyjaciela, o swoich planach. Warto podać imię osoby, z którą się spotykamy, oraz dokładne miejsce i godzinę. Na spotkanie najlepiej udać się własnym środkiem transportu lub komunikacją publiczną i pod żadnym pozorem nie zgadzać się na podwiezienie przez nowo poznaną osobę.