Nękające telefony od oszustów? Ta prosta funkcja w smartfonie może dać ci spokój

Oficjalne dane ujawniają, że oszustwa telefoniczne kosztowały Polaków ponad 141 milionów złotych w jednym roku

Skuteczna ochrona przed oszustami to włączenie w smartfonie prostej funkcji, która blokuje wszystkie nieznane numery

Analiza przepisów potwierdza, że prawo stoi po twojej stronie i zmusza operatorów do aktywnej walki z oszustami telefonicznymi

Zablokowanie niechcianego numeru telemarketera na stałe zajmuje tylko kilka sekund w każdym telefonie z Androidem oraz iPhone

Oszustwa telefoniczne to plaga. Jak duże straty ponoszą Polacy?

Nękające telefony i próby wyłudzeń to prawdziwa plaga, która dotyka wielu z nas, a szczególnie osoby starsze. To sygnał alarmowy, choć na szczęście świadomość zagrożeń rośnie i już 60% seniorów deklaruje, że nie podaje wrażliwych danych przez telefon. Niestety, przestępcy wciąż znajdują nowe sposoby na oszustwa, dlatego kluczowa jest nie tylko ostrożność, ale także umiejętność korzystania z funkcji, które oferuje nam nasz własny smartfon.

Skala problemu jest zatrważająca, co potwierdzają oficjalne dane. Tylko w 2022 roku straty finansowe spowodowane przestępstwami telefonicznymi, w tym popularnymi oszustwami „na wnuczka” czy „na urzędnika”, przekroczyły 141 milionów złotych. Wśród ofiar znalazło się aż 3,5 tysiąca osób w wieku powyżej 65 lat, co pokazuje, że seniorzy stanowią dla oszustów szczególnie łakomy kąsek.

Jak zapisać numer w telefonie i dodać zdjęcie? Instrukcja krok po kroku

Pierwszym krokiem do bezpieczniejszego korzystania z telefonu jest uporządkowanie listy kontaktów, aby zawsze wiedzieć, kto dzwoni. Na telefonach z systemem Android cały proces sprowadza się do otwarcia aplikacji „Kontakty”, stuknięcia w symbol plusa „+” i wpisania imienia oraz numeru telefonu. W telefonach iPhone ścieżka jest bardzo podobna: w aplikacji „Telefon” wystarczy przejść do zakładki „Kontakty” i również wybrać „+”. Aby jeszcze łatwiej rozpoznawać rozmówców, warto dodać zdjęcie. W tym celu, podczas edycji kontaktu na Androidzie, można kliknąć ikonę aparatu i wybrać fotografię z galerii, a następnie w ustawieniach aplikacji „Telefon” włączyć opcję wyświetlania zdjęcia na pełnym ekranie.

Jak zablokować niechciany numer? Skuteczny sposób na telemarketerów

Jeśli nęka cię telemarketer lub dostajesz połączenia z podejrzanych numerów, możesz je trwale zablokować w kilku prostych krokach. Użytkownicy telefonów z Androidem powinni wejść w historię połączeń, wybrać numer, który chcą zablokować, a następnie skorzystać z opcji „Blokuj/zgłoś spam”. W przypadku telefonów iPhone należy otworzyć listę ostatnich połączeń, dotknąć ikony „i” obok niechcianego numeru, przewinąć w dół i wybrać polecenie „Zablokuj tego rozmówcę”. Po wykonaniu tej prostej czynności dany numer nie będzie mógł się już więcej do ciebie dodzwonić, a ty zyskasz bezcenny spokój.

Jak ustawić telefon, by dzwoniły tylko osoby z listy kontaktów?

Jeżeli celem jest maksymalna ochrona przed oszustami i telemarketerami, warto rozważyć całkowite zablokowanie połączeń od wszystkich nieznanych numerów. Na urządzeniach z Androidem wystarczy włączyć aplikację „Telefon”, wejść w „Ustawienia”, odnaleźć opcję „Zablokowane numery” i aktywować przełącznik przy pozycji „Nieznane”. Na telefonach iPhone ścieżka jest równie prosta: w „Ustawieniach” należy wybrać „Telefon”, a następnie włączyć funkcję „Wycisz nieznanych rozmówców”. Dzięki temu prostemu trikowi telefon będzie automatycznie odrzucał połączenia od numerów spoza książki kontaktów, informując cię o tym jedynie dyskretnym powiadomieniem.

Oszustwo telefoniczne. Gdzie szukać pomocy i jakie przepisy cię chronią?

Dobra wiadomość jest taka, że prawo stoi po twojej stronie, a przepisy wprowadzone w ostatnich latach znacząco wzmocniły ochronę konsumentów. Co więcej, od 26 września 2024 roku operatorzy telekomunikacyjni mają obowiązek analizować ruch w swoich sieciach, aby aktywnie wyłapywać podejrzane połączenia i chronić użytkowników. Warto też pamiętać, że marketing telefoniczny bez twojej wcześniejszej, wyraźnej zgody jest nielegalny, a każdą taką próbę można zgłosić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Gdy tylko pojawi się podejrzenie, że dzwoni do ciebie oszust, który podszywa się na przykład pod pracownika banku lub policjanta, kluczowe jest natychmiastowe przerwanie rozmowy. Najgorszym doradcą jest pośpiech, dlatego nigdy nie warto działać pod presją czasu. Zamiast tego, dobrym pomysłem jest samodzielne oddzwonienie na oficjalny, znany ci numer danej instytucji. Każdą próbę oszustwa telefonicznego należy zgłosić na policję. A co zrobić, gdy już doszło do wyłudzenia danych lub pieniędzy? W takiej sytuacji należy pilnie skontaktować się ze swoim bankiem i zastrzec numer PESEL, co można zrobić w aplikacji mObywatel lub na stronie gov.pl.