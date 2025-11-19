Nierzetelny fachowiec puka do drzwi? Poznaj swoje prawa i bezpłatną pomoc

Pisemna umowa na remont i dwuletnia rękojmia to kluczowe elementy chroniące twoje interesy

Eksperci wskazują, gdzie szukać bezpłatnej pomocy, gdy nierzetelny wykonawca nie uznał reklamacji

Program "Złota rączka dla Seniora" zapewnia osobom starszym dostęp do darmowych, drobnych napraw w domu

Analiza rozmów z fachowcami ujawnia, jakie pytania o gwarancję i terminy warto zadać przed rozpoczęciem prac

Jak rozpoznać dobrego fachowca? O co zapytać przed podpisaniem umowy

Zanim wpuścisz fachowca do domu, warto przeprowadzić krótką rozmowę, która może ochronić cię przed kłopotami. Dobrym pomysłem jest zapytać o jego doświadczenie, poprosić o konkretne terminy rozpoczęcia i zakończenia prac oraz dowiedzieć się, ile godzin dziennie poświęci na realizację zlecenia. Niezwykle istotną kwestią jest gwarancja. Profesjonalista powinien ją zaoferować zarówno na użyte części, zwykle od 12 do 24 miesięcy, jak i na samą usługę, standardowo od 3 do 12 miesięcy. Taka rozmowa od razu pokaże, czy masz do czynienia z rzetelną osobą i pozwoli uniknąć bolesnych niedomówień.

Co powinna zawierać umowa na remont, by była bezpieczna?

Ustne ustalenia bywają zawodne, dlatego zlecając usługi remontowe, warto pamiętać, że pisemna umowa to twoja polisa bezpieczeństwa. To ona chroni interesy obu stron i stanowi najważniejszy dowód w razie ewentualnych nieporozumień. Taki dokument powinien zawierać bardzo szczegółowy zakres prac, na przykład: „malowanie salonu o powierzchni 20 m², obejmujące usunięcie starych farb, szlifowanie, gruntowanie i nałożenie dwóch warstw nowej farby”.

Oprócz opisu zadań, w umowie warto zawrzeć kluczowe terminy, takie jak data rozpoczęcia i zakończenia prac oraz termin ich ostatecznego odbioru. Warto też pamiętać, że na prace remontowe i wykończeniowe przysługuje dwuletnia rękojmia, liczona od dnia przekazania obiektu. To ważna informacja, ponieważ oznacza, że wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnej naprawy wszystkich usterek, które pojawią się w tym czasie.

Źle wykonany remont? Jak krok po kroku złożyć skuteczną reklamację

Jeżeli usługa została wykonana nieterminowo, nienależycie lub niezgodnie z umową, masz pełne prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od jej realizacji. Pismo reklamacyjne powinno zawierać twoje dane, dane usługodawcy, datę wykonania usługi oraz dokładny opis zauważonych wad wraz z konkretnym żądaniem, na przykład naprawy lub zwrotu pieniędzy. Aby mieć solidny dowód, najlepiej wysłać je listem poleconym lub e-mailem z potwierdzeniem odbioru, wyznaczając wykonawcy termin od 7 do 14 dni na odpowiedź. Warto wiedzieć, że jeśli usługodawca nie ustosunkuje się do pisma w ciągu 14 dni, reklamację uznaje się za zasadną.

Gdzie szukać pomocy, gdy fachowiec nie uznał reklamacji? Lista instytucji

Gdy nierzetelny fachowiec nie chce uznać reklamacji, nie jesteś na straconej pozycji i masz kilka możliwości szukania wsparcia. W pierwszej kolejności warto skontaktować się z miejskim lub powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta albo oddziałem Federacji Konsumentów w swoim miejscu zamieszkania. Bezpłatną pomoc można uzyskać również w Inspekcji Handlowej (UOKiK), dzwoniąc na ogólnopolską infolinię konsumencką pod numerem 801 440 220. W przypadku sporów z wykonawcą z innego kraju Unii Europejskiej, wsparciem służy Europejskie Centrum Konsumenckie.

Darmowa „Złota rączka” dla seniora. Kto i jak może skorzystać z pomocy?

Warto wiedzieć, że istnieją specjalne programy, które niosą realną pomoc osobom starszym w dbaniu o dom i bezpieczeństwo. Projekt „Złota rączka dla Seniora” zapewnia w wielu miastach bezpłatne usługi w zakresie drobnych napraw w domu, a program „Opieka 75+”, realizowany do końca bieżącego, 2025 roku, oferuje wsparcie osobom w wieku 75 lat i więcej. Dodatkowo, w nagłych sytuacjach, jak awaria instalacji wodnej, prawdziwym wybawieniem może okazać się ubezpieczenie Assistance domowe, które zapewnia szybką pomoc fachowca już za kilkadziesiąt złotych rocznie.