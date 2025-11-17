Wystarczą dwie łyżeczki i kilka kropel wody, żeby wyczyścić płytę indukcyjną. Kilka ruchów ściereczką i będzie jak nowa

Płyta indukcyjna jest wygodna, ale jej czyszczenie bywa wyzwaniem, zwłaszcza gdy pojawią się przypalone resztki jedzenia.

Istnieją proste i bezpieczne domowe metody, które pozwolą usunąć nawet zaschnięte zabrudzenia bez użycia agresywnych środków chemicznych.

Poznaj sprawdzone sposoby na lśniącą czystość Twojej płyty indukcyjnej, wykorzystując składniki, które masz w kuchni!

Płytę indukcyjną najlepiej czyścić na bieżąco. Świeże zabrudzenia schodzą najłatwiej. Zaschnięty tłuszcz tworzy trwałe przypalenia, które wymagają więcej pracy i zwiększają ryzyko zarysowań. Regularne czyszczenie to nie tylko estetyka to także sprawne działanie sensorów i dłuższa żywotność urządzenia. Jednak, jeśli nie mamy czasu na natychmiastowe sprzątanie, możemy wykorzystać kilka domowych metod, które ułatwią nam zadanie.

Jak wyczyścić płytę indukcyjną bez chemii? Przyda się skrobak

Jedną z najprostszych metod czyszczenia płyty kuchenki jest użycie specjalnego skrobaka. Można go kupić w wielu sklepach ze sprzętem AGD. Skrobak usuwa mechanicznie zaschnięte zabrudzenia, których nie da się zetrzeć gąbką. Przy prawidłowym użyciu, czyli pod kątem ok. 30 stopni, nie rysuje powierzchni płyty, ponieważ szkło ceramiczne jest twardsze niż stal ostrza.

Jak wyczyścić płytę indukcyjną? Domowe sposoby

Jeśli nie mamy skrobaka do płyty indukcyjnej, do czyszczenia powierzchni możemy użyć np. roztworu octy i wody. Ocet (kwas octowy) rozpuszcza tłuszcze i neutralizuje zaschnięte osady. Wymieszaj ocet z wodą w proporcji 1:1. Spryskaj płytę, odczekaj 2–3 minuty, a następnie przetrzyj miękką ściereczką z mikrofibry i wypoleruj na sucho. Możesz przygotować także pastę sodową. Soda oczyszczona ma właściwości lekko ścierne. Drobne cząstki mechanicznie usuwają przypalenia, nie rysując szkła. Zmieszaj 2 łyżki sody z kilkoma kroplami wody, aby powstała pasta. Nałóż na zabrudzone miejsca, odczekaj 5 minut i delikatnie zetrzyj miękką gąbką. Resztki pasty usuń wilgotną ściereczką. Do czyszczenia płyty indukcyjnej możesz użyć także zwykłego płynu do naczyń. To szybka pomoc na świeże plamy. Płyn zawiera surfaktanty, które obniżają napięcie powierzchniowe wody, ułatwiając rozpuszczanie tłuszczu. Nałóż kroplę płynu na wilgotną ściereczkę z mikrofibry, przetrzyj całą powierzchnię, spłucz i osusz.