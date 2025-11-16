Ucieknij przed zimą do Ras Al Khaimah. To jeden z najspokojniejszych i najpiękniejszych emiratów. Teraz jest najlepszy sezon

Agnieszka Morawska
2025-11-16 5:09

Kiedy w Polsce temperatura spada poniżej zera, szarość i słota dają się we znaki nawet największym optymistom, w Ras Al Khaimah, trwa sezon idealny. Słońce nie grzeje już tak mocno, jak latem, a szerokie plaże, pustynne krajobrazy i góry są na wyciągnięcie ręki.

  • Ras Al Khaimah to idealne miejsce na zimowy wypoczynek, oferujące słońce i przyjemne temperatury, gdy w Polsce panuje szarość.
  • Emirat, mniej zatłoczony niż Dubaj, odnotował 51% wzrost liczby polskich turystów, którzy doceniają jego piękno i spokój.
  • Odkryj fascynującą historię, dziewicze plaże i najdłuższą tyrolkę świata, zanim wybierzesz się w podróż do tego urokliwego miejsca.

Ras Al Khaimah to najbardziej na północ wysunięty emirat Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Słynie z pereł, dziewiczych plaż, pustynnych krajobrazów i gór Hajjar z najwyższym szczytem ZEA, czyli Jebel Jais (1934 m n.p.m.). To idealne miejsce na zimowy wypoczynek w temperaturach oscylujących w okolicach, przyjemnych dla nas, 28 stopni C. Jest mniej zatłoczony i popularny niż Dubaj, ale coraz częściej odwiedzany przez Polaków. Z najnowszych danych Urzędu Rozwoju Turystyki Ras Al Khaimah (RAKTDA) wynika, że w pierwszej połowie 2025 roku emirat odwiedziło rekordowe 654 tysiące turystów, co oznacza 6% wzrost rok do roku. Polscy turyści mają w tym swój udział. Liczba naszych rodaków wypoczywających w tym miejscu wzrosła aż o 51% w porównaniu z poprzednim rokiem. Zajmujemy 6. miejsce wśród najważniejszych grup odwiedzających Ras Al Khaimah.

Z czego słynie Ras Al Khaimah?

Ras Al Khaimah jest uważany za jeden z najpiękniejszych i najspokojniejszych emiratów. Fani górskich wędrówek docenią spektakularne krajobrazy gór Hajjar. To raj dla miłośników trekkingu i adrenaliny, bo właśnie tutaj znajduje się najdłuższa tyrolka na świecie. Emirat słynie również z dziewiczych plaż, rozciągających się na ponad 60 km wybrzeża. Ras Al Khaimah to także niesamowita historia sięgająca siedmiu tysięcy lat. Wykopaliska archeologiczne ujawniły stanowiska z epoki neolitu, gdzie odkryto ceramikę z okresu Ubaid (ok. 5000–4000 p.n.e.), świadczącą o kontaktach handlowych z Mezopotamią. W epokach: Umm Al Nar i Wadi Suq, powstawały rozległe nekropolie i osady, których pozostałości można dziś oglądać w rejonie Shimal i Dhayah. Ras Al Khaimah jest także centrum tradycyjnej hodowli pereł, a farmy Suwaidi Pearls uchodzą za jedne z najstarszych i najbardziej prestiżowych w regionie.

Atrakcje w Ras Al Khaimah. Co warto zobaczyć?

  • Jebel Jais, czyli najwyższy szczyt Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To obowiązkowy punkt dla miłośników natury i adrenaliny. Na wysokości 1934 m n.p.m. czekają widoki zapierające dech w piersiach, a także…Jais Fligh - najdłuższa tyrolka na świecie (2,83 km), gdzie można pędzić z prędkością do 150 km/h.
  • Fort Dhayah - jedyny fort na wzgórzu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, którego początki sięgają epoki brązu. Z jego murów rozciąga się panorama gór Hajjar i zielonych oaz.
  • „Miasto duchów” czyli Al Jazirah Al Hamra. To opuszczona wioska rybacka, która zachowała tradycyjną architekturę sprzed naftowego boomu. Spacer wśród ruin domów z koralowca i gliny może być namiastką podróży w czasie.
  • Farma pereł - Suwaidi Pearls. Ras Al Khaimah słynie z hodowli pereł. Wizyta na farmie Suwaidi to okazja, by zobaczyć tradycyjne metody połowu i dowiedzieć się, dlaczego emirackie perły uchodzą za jedne z najpiękniejszych na świecie.
  • Pustynne safari i obozy Beduinów. Bassata Desert Village i Sonara Camp oferują przejażdżki na wielbłądach, sandboarding, quady i kolacje pod gwiazdami.
  • Plaże i wyspa Al Marjan. Ponad 60 km wybrzeża z miękkim, złotym piaskiem i turkusową wodą. Najpopularniejsze plaże to Flamingo Beach, Al Hamra Beach i Al Rams Beach. Na sztucznej wyspie Al Marjan znajdują się luksusowe resorty i centra sportów wodnych.
  • Muzeum Narodowe Ras Al Khaimah w dawnej twierdzy i siedzibie rodziny Al Qawasim. Wystawy prezentują artefakty z epoki brązu, tradycyjne stroje i narzędzia, a także historię emiratu od czasów Julfar po współczesność.

Jak dolecieć z Polski do Ras Al Khaimah?

Najprostszą opcją dotarcia do Ras Al Khaimah jest skorzystanie z usług biur podróży. Wycieczki w swojej ofercie mają m.in. TUI czy Itaka. Są także loty czarterowe np. Enter Air (Warszawa – Ras Al Khaimah), czas lotu ok. 6 godz. 50 min. Można także dolecieć tanimi liniami (Wizz Air, Ryanair) np. z Warszawy i ale tutaj musimy liczyć się z przesiadkami zazwyczaj w Stambule, Budapeszcie, Rzymie i Mediolanie. Alternatywą jest bezpośredni lot do Dubaju i podróż autobusem (czas przejazdu 2 h, cena około 30 zł) lub taksówką (czas przejazdu 1 h, cena około 500 zł) do Ras Al Khaimah.

Ras Al Khaimah. Informacje praktyczne

  • Kiedy jechać? Październik–kwiecień (idealne temperatury).
  • Waluta: dirham (AED).
  • Wiza: dla Polaków bezpłatna na 90 dni.
  • Czas lokalny: zimowy czas polski plus 3 h, letni czas polski plus 2 h.

Zjednoczone Emiraty Arabskie
