Nowy bon energetyczny dla seniorów. Kto może otrzymać 1200 zł dofinansowania?

Dane GUS z 2024 roku ujawniają, że tryb czuwania urządzeń może odpowiadać za 10% twojego rocznego rachunku za prąd

Obniżenie temperatury w mieszkaniu o zaledwie jeden stopień to prosty sposób na zmniejszenie kosztów ogrzewania nawet o 8%

Rządowe plany zakładają wprowadzenie bonu energetycznego dla seniora w wysokości 1200 zł rocznie od 2027 roku

Eksperci potwierdzają, że wymiana żarówek na oświetlenie LED to sprawdzony sposób na niższe rachunki za prąd i oszczędność do 90% energii

Ile energii zużywają polskie domy? Dane GUS i wpływ na twój portfel

Czy wiesz, że twoje codzienne zwyczaje mają realny wpływ nie tylko na krajową gospodarkę, ale przede wszystkim na wysokość domowych rachunków? Dane Głównego Urzędu Statystycznego nie pozostawiają złudzeń: gospodarstwa domowe odpowiadają za ponad 20% całkowitego zużycia energii w Polsce. Co gorsza, w zeszłym roku zużycie prądu w naszych domach wzrosło o 2,1%, co stanowi wyraźny sygnał alarmowy dla naszych portfeli.

Taki wzrost bezpośrednio przekłada się na kwoty, które widzimy na rachunkach, zwłaszcza w obliczu wciąż niestabilnych cen energii. Choć do końca tego roku obowiązuje zamrożona cena prądu na poziomie 500 zł za MWh, to już teraz warto pomyśleć, jak oszczędzać prąd w domu. Wprowadzenie prostych nawyków nie tylko ochroni domowy budżet w przyszłości, ale również przyczyni się do zmniejszenia obciążenia krajowej sieci energetycznej.

Jak obniżyć rachunki za ogrzewanie? Temperatura, okna i dobre nawyki

Rosnące jesienią koszty ogrzewania to prawdziwa zmora, ale istnieje na to prosta recepta. Można je łatwo ograniczyć, nie rezygnując z domowego ciepła. Wystarczy obniżyć temperaturę w mieszkaniu o zaledwie jeden stopień, by roczne zużycie energii cieplnej spadło o 5-8%, co przekłada się na setki złotych oszczędności. Dobrym pomysłem jest też różnicowanie temperatury: w salonie idealne będzie 20-22°C, a w sypialni zdrowsze i tańsze 16-18°C. Co więcej, warto zadbać o odsłonięcie grzejników i zamontowanie uszczelek w oknach, co może zredukować straty ciepła o kolejne 20%. Zamiast uchylać okna na długo, lepiej wietrzyć krótko i intensywnie, otwierając je na oścież na 5-10 minut.

Tryb czuwania i żarówki LED. Dwa proste sposoby na niższe rachunki za prąd

Wiele domowych urządzeń pobiera prąd nawet wtedy, gdy z nich nie korzystamy. Ten tak zwany tryb czuwania to cichy złodziej, który może odpowiadać nawet za 10% twojego rocznego rachunku za energię. Najprostszym rozwiązaniem jest całkowite odłączanie z gniazdka telewizora, ładowarek czy komputera, lub używanie listew zasilających z wyłącznikiem. Innym, równie skutecznym sposobem na niższe rachunki za prąd, jest wymiana tradycyjnych żarówek na oświetlenie LED. Choć początkowy koszt jest wyższy, inwestycja zwraca się w kilka miesięcy, a zużycie energii na oświetlenie spada aż o 70-90%.

Bon energetyczny dla seniora. Kto i na jakich zasadach otrzyma 1200 zł?

Pojawia się też nutka optymizmu dla seniorów, którzy zmagają się z rosnącymi kosztami energii. Rząd przygotowuje konkretne rozwiązania wspierające domowe budżety. Od 2027 roku planowane jest wprowadzenie specjalnego bonu energetycznego w wysokości 1200 zł rocznie. Takie dofinansowanie dla seniorów będzie przysługiwało kobietom po 60. roku życia i mężczyznom po 65. roku życia, których dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 2525 zł brutto. Wsparcie będzie dotyczyło osób mieszkających w budynkach ogrzewanych indywidualnie.

Wsparcie będzie wypłacane w wygodnych, kwartalnych ratach po 300 zł, stanowiąc realną pomoc w pokrywaniu bieżących opłat. Warto też pamiętać, że to nie jedyna forma pomocy. Dostępne są również długofalowe programy, takie jak „Czyste Powietrze” dla właścicieli domów jednorodzinnych oraz „Ciepłe Mieszkanie” dla osób w budynkach wielorodzinnych. Pozwalają one uzyskać dotację na termomodernizację, co trwale obniża rachunki i jednocześnie poprawia komfort życia.