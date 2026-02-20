Nowy dodatek do ogrzewania w 2026 roku. Można dostać nawet 3500 zł na rachunki

Nowy bon ciepłowniczy w 2026 roku to nawet 3500 zł dopłaty do ogrzewania dla uprawnionych gospodarstw domowych

Eksperci ostrzegają, że nieprzekraczalny termin na wniosek o bon ciepłowniczy upływa 31 sierpnia 2026 roku

Zwaloryzowany ryczałt energetyczny to od marca 2026 roku ponad 4000 zł rocznego wsparcia dla seniorów

Analiza URE wskazuje, że na twojej fakturze za prąd może pojawić się zwrot pieniędzy z powodu błędnych rozliczeń

Co to jest bon ciepłowniczy i kto dostanie nowe wsparcie do ogrzewania?

Warto pamiętać, że dodatek osłonowy, z którego wiele osób korzystało w poprzednich latach, został wygaszony w styczniu 2025 roku. Jednak w odpowiedzi na wciąż rosnące koszty ogrzewania, w listopadzie ubiegłego roku pojawiło się światełko w tunelu – wprowadzono zupełnie nową formę wsparcia, czyli bon ciepłowniczy. Jest to jednorazowa rekompensata przeznaczona dla gospodarstw domowych, które korzystają z ciepła systemowego, a więc ogrzewania z miejskiej sieci.

Bon obejmuje okres od lipca 2025 do grudnia 2026 roku, a jego celem jest złagodzenie skutków wysokich cen za ogrzewanie w blokach czy spółdzielniach mieszkaniowych. Pierwsze wypłaty, będące rekompensatą za drugą połowę 2025 roku, trafiły już do uprawnionych na początku bieżącego, 2026 roku. To ważna informacja: wsparcie to jest dedykowane wyłącznie mieszkańcom budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej i nie przysługuje osobom ogrzewającym swoje domy indywidualnie, na przykład gazem, prądem czy węglem.

Ile pieniędzy można dostać z bonu ciepłowniczego? Sprawdź progi dochodowe

Wysokość dofinansowania na 2026 rok jest uzależniona od ceny ciepła w danej lokalizacji, co jest sprawiedliwym rozwiązaniem. Gospodarstwa domowe mogą liczyć na 1000 zł, jeśli cena wynosi od 170 do 200 zł za gigadżul (GJ), 2000 zł przy cenie od 200 do 230 zł/GJ, a nawet 3500 zł, gdy koszt przekracza 230 zł/GJ. Co istotne, gminy poinformują mieszkańców do 20 czerwca 2026 roku, czy ceny na ich terenie kwalifikują do otrzymania wsparcia.

Kluczowe jest również kryterium dochodowe 2026, które dla osoby samotnej wynosi 3272,69 zł netto miesięcznie, a w gospodarstwie wieloosobowym 2454,52 zł na osobę. Na szczęście obowiązuje tu elastyczna zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że niewielkie przekroczenie progu nie zamyka drogi do pomocy, a jedynie proporcjonalnie pomniejsza kwotę świadczenia. Co ważne, minimalna kwota, jaka może zostać wypłacona, to 20 zł.

Wniosek o bon ciepłowniczy 2026. Gdzie złożyć i jak nie przegapić terminu?

Aby otrzymać wsparcie, trzeba złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania. Jest tu jednak pewien haczyk, a mianowicie nieprzekraczalny termin. Wnioski na 2026 rok przyjmowane są wyłącznie od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku. Po tej dacie szansa na pieniądze bezpowrotnie przepadnie, dlatego warto zapisać sobie te daty w kalendarzu.

Dopłaty do rachunków dla seniorów w 2026. Jakie dodatki ci przysługują?

Bon ciepłowniczy to nie jedyne wsparcie dla emerytów i seniorów w kwestii domowych opłat. Warto wiedzieć, że kombatanci i inne osoby uprawnione mogą liczyć na ryczałt energetyczny, który dzięki tegorocznej waloryzacji emerytur (5,3%) wzrósł od marca 2026 roku do kwoty 336,16 zł miesięcznie, co daje rocznie solidny zastrzyk gotówki w wysokości ponad 4000 zł. Dostępny jest również dodatek mieszkaniowy, wynoszący średnio 250-450 zł miesięcznie, a od lutego tego roku próg dochodowy dla osób samotnych wzrósł do 3561,42 zł. Warto też pamiętać o dodatku energetycznym na prąd, który choć niewielki (13,86-30,26 zł miesięcznie), może okazać się kluczem do uzyskania innych form pomocy.

Wyższe rachunki za prąd i gaz. Jak płacić mniej i czy należy ci się zwrot?

Niestety, koniec 2025 roku przyniósł zakończenie rządowego mrożenia cen energii, co wielu seniorów odczuło w swoich portfelach poprzez wyższe rachunki za prąd i gaz. Średnia cena w najpopularniejszej taryfie G11 wynosi obecnie około 1,02 zł za kilowatogodzinę (kWh). Jest jednak i nutka optymizmu: od lutego 2026 roku odbiorcy gazu mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ nowa taryfa dla gospodarstw domowych spadła o 3,4% do poziomu 197,29 zł za megawatogodzinę (MWh).

Seniorzy nie są jednak bezradni wobec rosnących kosztów. Istnieje sprytny sposób na to, jak obniżyć rachunki za prąd: warto rozważyć przejście na taryfę strefową G12. Cena energii w godzinach nocnych jest w niej znacznie niższa i wynosi około 0,60 zł/kWh, co oznacza oszczędność nawet do 40%! Co więcej, jest szansa na dodatkowe pieniądze. Urząd Regulacji Energetyki nakazał czterem największym sprzedawcom energii zwrot łącznie 1,57 miliarda złotych klientom z powodu błędnych rozliczeń w okresie mrożenia cen. Warto więc uważnie przyglądać się swoim najbliższym fakturom, bo może pojawić się na nich miła niespodzianka w postaci korekty.

6