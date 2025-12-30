To pierwszy objaw choroby, który zwykle jest bagatelizowany! Mało, kto go bada, a może zwiastować poważne schorzenia

Zlewne poty w nocy, które wymagają zmiany pościeli, stają się sygnałem ostrzegawczym, gdy występują regularnie przez kilka tygodni

Eksperci wskazują, że nocne poty połączone z niewyjaśnioną utratą wagi, gorączką lub powiększonymi węzłami chłonnymi wymagają pilnej konsultacji lekarskiej

Analiza medyczna potwierdza, że nadmierna potliwość w nocy jest jednym z kluczowych objawów chłoniaka i białaczki

Nocne poty mogą sygnalizować nie tylko menopauzę, ale również raka prostaty, tarczycy czy jajnika

Jakie nocne poty mogą być objawem raka? Sprawdź, co powinno cię zaniepokoić

Przyczyny nocnych potów bywają bardzo różne – od zupełnie błahych, jak zbyt wysoka temperatura w sypialni, po poważne choroby, w tym nowotwory. Choć większość przypadków nie jest powiązana z rakiem, warto wiedzieć, kiedy ten objaw powinien zapalić w naszej głowie sygnał alarmowy. Kiedy więc nocne poty mogą być objawem raka? Przede wszystkim wtedy, gdy są bardzo obfite, wręcz „zlewne”, do tego stopnia, że konieczna okazuje się zmiana pościeli w środku nocy. Kluczowe jest również to, że pojawiają się regularnie przez dłuższy czas, na przykład kilka tygodni, i nie można ich wytłumaczyć żadnymi czynnikami zewnętrznymi.

Ryzyko, że przyczyną nocnych potów jest nowotwór, wzrasta, jeśli towarzyszą im inne niepokojące objawy. Taki sygnał alarmowy mogą stanowić niezamierzona utrata wagi, przewlekłe zmęczenie, powiększone węzły chłonne, gorączka lub stany podgorączkowe o niejasnej przyczynie, a także bóle kości. W takiej sytuacji dobrym pomysłem jest jak najszybsza konsultacja z lekarzem. Szczególną czujność powinny zachować osoby, u których w rodzinie występowały przypadki nowotworów, a także te, które zauważyły u siebie inne symptomy, takie jak podejrzane zmiany skórne czy problemy z oddawaniem moczu.

Chłoniak, białaczka, rak prostaty. Jakie nowotwory objawiają się nocnymi potami?

Nadmierna potliwość w nocy jako objaw nowotworu najczęściej kojarzona jest z chłoniakami, zarówno chłoniakiem Hodgkina, jak i chłoniakami nieziarniczymi, oraz z białaczkami. W przypadku tych chorób nowotworowych nocne poty są jednym z tak zwanych objawów B, do których zalicza się również gorączkę i niewyjaśnioną utratę masy ciała. Ich jednoczesne występowanie jest ważnym sygnałem diagnostycznym dla lekarza.

Jednak lista nowotworów, które mogą dawać o sobie znać w ten sposób, jest niestety dłuższa. Nocne poty mogą pojawić się również przy raku prostaty, raku tarczycy, nowotworach nerek czy tak zwanych rakowiakach (nowotworach neuroendokrynnych). Szczególnie czujne powinny być panie w okresie okołomenopauzalnym. U kobiet ten symptom bywa mylony z typowymi uderzeniami gorąca, charakterystycznymi dla menopauzy. Jeśli jednak poty są wyjątkowo nasilone i towarzyszą im inne niepokojące sygnały, warto zachować ostrożność, ponieważ mogą one sygnalizować również raka jajnika. Dlatego tak ważna jest wnikliwa diagnostyka.

Diagnostyka nocnych potów krok po kroku. Jakie badania wykonać?

Jeśli doświadczasz nawracających i obfitych nocnych potów, zwłaszcza w połączeniu z innymi niepokojącymi objawami, warto potraktować to jako ważny sygnał od organizmu. Pierwszym krokiem powinna być wizyta u lekarza pierwszego kontaktu. Specjalista przeprowadzi dokładny wywiad, wykona badanie fizykalne i z pewnością zleci podstawowy pakiet badań. Zazwyczaj obejmuje on morfologię krwi z rozmazem, OB, CRP, a także badania biochemiczne, które pomogą ocenić funkcję wątroby i nerek.

W zależności od wyników i wstępnych podejrzeń, lekarz może skierować pacjenta na dalszą, bardziej szczegółową diagnostykę. Może to być na przykład USG jamy brzusznej i węzłów chłonnych, RTG klatki piersiowej, a w uzasadnionych przypadkach także bardziej specjalistyczne badania, jak tomografia komputerowa czy biopsja węzłów chłonnych. Warto mieć na uwadze, że wczesna diagnostyka nowotworów znacząco zwiększa szanse na skuteczne leczenie. Dlatego nie warto zwlekać z wizytą u specjalisty, jeśli cokolwiek w naszym stanie zdrowia budzi uzasadniony niepokój.