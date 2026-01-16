Obligacje skarbowe to prosta ochrona oszczędności. Zobacz, jak legalnie nie płacić podatku od zysków

Eksperci wskazują, które obligacje skarbowe na początek 2026 roku stanowią najlepszą opcję dla seniorów szukających bezpiecznego inwestowania pieniędzy

Inwestowanie w obligacje skarbowe przez IKE to w pełni legalny i sprawdzony sposób na całkowite uniknięcie podatku Belki od zysków

Analiza danych Ministerstwa Finansów potwierdza, że obligacje indeksowane inflacją skutecznie chronią realną wartość oszczędności

Zakup obligacji skarbowych jest możliwy online już od kwoty 100 zł, co czyni je dostępnym narzędziem do ochrony kapitału

Jak działają obligacje skarbowe i co sprawia, że są tak bezpieczne?

Detaliczne obligacje skarbowe to papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, czyli w praktyce przez nasze państwo. Inwestując w nie, udzielamy państwu pożyczki, a ono w zamian gwarantuje nam zwrot całego kapitału wraz z ustalonymi odsetkami. Dla wielu osób zastanawiających się, gdzie ulokować oszczędności, jest to prawdziwy bastion bezpieczeństwa, ponieważ za wypłatę pieniędzy odpowiada państwo całym swoim majątkiem.

Ta państwowa gwarancja sprawia, że obligacje są wyjątkowo stabilnym i pewnym instrumentem finansowym. W ubiegłym, 2025 roku, Polacy zakupili obligacje za łączną kwotę 74,9 miliarda złotych. Tak ogromne zainteresowanie pokazuje, że to sprawdzony i ceniony sposób na zabezpieczenie domowego budżetu przed niepewnymi czasami.

Obligacje a inflacja. W jaki sposób chronią realną wartość twoich oszczędności?

Sekretem ochrony oszczędności przed pożerającą je inflacją są specjalne obligacje skarbowe, stworzone właśnie w tym celu. Ich oprocentowanie w kolejnych latach automatycznie dopasowuje się do aktualnego poziomu inflacji, a dodatkowo powiększane jest o stałą marżę zysku. Przykładowo, dostępne w styczniu 2026 roku dziesięcioletnie obligacje (EDO) oferują marżę 2,00% ponad wskaźnik inflacji. Przy obecnych prognozach inflacji na poziomie 2,2-2,6%, daje to bezcenną pewność, że twoje pieniądze nie tylko nie stracą na wartości, ale realnie na siebie zarobią.

Jakie obligacje wybrać na początek 2026? Eksperci wskazują najlepsze opcje dla seniorów

Obecna oferta Ministerstwa Finansów jest bardzo szeroka, co pozwala łatwo dopasować inwestycję do swoich planów. W styczniu 2026 roku można wybrać obligacje krótkoterminowe, na przykład trzymiesięczne z oprocentowaniem 2,50%, lub długoterminowe, dziesięcioletnie z zyskiem 5,60% w pierwszym roku. Według ekspertów, dla seniorów poszukujących opcji na bezpieczne inwestowanie pieniędzy w dłuższej perspektywie, szczególnie kuszącą propozycją są obligacje czteroletnie (COI) oraz dziesięcioletnie (EDO), które najlepiej chronią kapitał przed inflacją. Co ważne, swoją przygodę z inwestowaniem można rozpocząć już od 100 zł, czyli od wartości jednej obligacji.

Podatek od zysków z obligacji. Kiedy trzeba go zapłacić i jak można go uniknąć?

Zyski z inwestycji, w tym odsetki od obligacji, objęte są 19-procentowym podatkiem od zysków kapitałowych, potocznie zwanym „podatkiem Belki”. Warto jednak pamiętać, że danina ta jest naliczana wyłącznie od wypracowanego zysku, a nie od całej kwoty, którą zainwestowaliśmy. Co więcej, w przypadku obligacji o dłuższym terminie, jak dziesięcioletnie EDO, podatek pobierany jest dopiero na sam koniec, przy wykupie, co pozwala odsetkom efektywniej pracować przez cały okres inwestycji.

Na szczęście istnieje sprawdzony i w pełni legalny sposób na uniknięcie podatku Belki. Wystarczy kupować obligacje skarbowe w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE). Zgodnie z przepisami, jeśli wypłacimy zgromadzone środki po ukończeniu 60. roku życia (lub 55. po nabyciu uprawnień emerytalnych), cały wypracowany zysk będzie zwolniony z 19% podatku, co może znacząco podnieść realny zysk z całej inwestycji.

Gdzie i jak kupić obligacje skarbowe? Trzy proste sposoby dla każdego

Proces zakupu obligacji skarbowych został maksymalnie uproszczony, dzięki czemu jest to świetna opcja na inwestowanie dla początkujących, niezależnie od zaawansowania technologicznego. Można to zrobić na trzy wygodne sposoby: przez internet za pośrednictwem serwisu obligacjeskarbowe.pl, telefonicznie pod specjalnym numerem infolinii lub osobiście w dowolnym oddziale banku PKO BP. Cała procedura jest przejrzysta, a w razie nagłej potrzeby środki można wycofać przed terminem, ponosząc jedynie niewielką opłatę odsetkową (od 50 groszy do 2 złotych za sztukę). Daje to poczucie dużej elastyczności i kontroli nad swoimi finansami.