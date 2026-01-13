Słuchanie audiobooków może zmniejszyć ryzyko demencji. To jeden z najprzyjemniejszych treningów dla umysłu

Analiza danych ponad 10 tysięcy seniorów potwierdza, że regularne słuchanie historii może obniżyć ryzyko demencji aż o 39%

Darmowe audiobooki z klasyką literatury są dostępne online dzięki programom rządowym i ofercie bibliotek publicznych

Badania naukowe ujawniają, że słuchanie wciągających opowieści to skuteczny trening mózgu aktywujący te same obszary co czytanie

Podcasty i słuchowiska radiowe to sprawdzony sposób na samotność, a dedykowane audycje dla seniorów znajdziesz w aplikacjach mobilnych

Słuchanie jako trening mózgu. Jak obniżyć ryzyko demencji?

Zimowe wieczory to idealny czas na dobrą historię, ale co, jeśli oczy są już zmęczone? Okazuje się, że słuchanie wciągających opowieści to nie tylko relaks, ale i zaskakująco skuteczny trening dla umysłu. Badania naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, przeprowadzone w 2019 roku, pokazały, że nasz mózg przetwarza słowa słuchane i czytane w niemal identyczny sposób, aktywując te same kluczowe obszary. To prawdziwa gimnastyka dla szarych komórek.

To jednak nie wszystko, bo korzyści idą znacznie dalej, co potwierdza analiza danych ponad 10 tysięcy seniorów. Według badań Uniwersytetu Monash, osoby regularnie angażujące się w słuchanie historii czy muzyki miały aż o 39% niższe ryzyko rozwoju demencji. Publikacja na łamach czasopisma naukowego "The Journals of Gerontology" dodaje, że słuchanie opowieści silnie pobudza korę mózgową, co jest kluczowe dla zachowania sprawności intelektualnej i dobrej pamięci na długie lata.

Gdzie szukać darmowych audiobooków? Lista legalnych źródeł

Audiobooki to doskonała odpowiedź na potrzeby osób, których wzrok z wiekiem może odmawiać posłuszeństwa, pozwalając "czytać" uszami bez żadnego wysiłku. Co więcej, dostęp do bogactwa literatury wcale nie musi wiązać się z kosztami, co z pewnością jest dobrą wiadomością dla wielu seniorów. Warto wiedzieć, gdzie szukać darmowych audiobooków. Dobrym punktem wyjścia jest biblioteka cyfrowa POLONA.PL, gdzie dzięki rządowemu programowi "Aktywni+", który zakończył się w 2025 roku, Fundacja Nowoczesna Polska udostępniła 70 audiobooków z klasyką literatury. Znajdziemy tam dzieła Elizy Orzeszkowej czy Bolesława Leśmiana. Wiele bibliotek publicznych w całej Polsce oferuje również swoim czytelnikom bezpłatne kody dostępu do popularnych serwisów z audiobookami, takich jak Legimi czy Empik Go – wystarczy zapytać o to w swojej placówce.

Jak wygodnie i bezpiecznie słuchać audiobooków? Kluczowe ustawienia

Aby w pełni wykorzystać potencjał cyfrowych książek, warto pamiętać o kilku prostych zasadach, które znacznie podniosą komfort słuchania. Przede wszystkim, większość aplikacji pozwala na dostosowanie prędkości odtwarzania, dzięki czemu można zwolnić lub przyspieszyć tempo lektora do własnych upodobań. Niezwykle przydatną funkcją jest też wyłącznik czasowy, tzw. "sleep timer", który automatycznie zatrzyma historię po określonym czasie, co jest idealnym rozwiązaniem przed snem. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina także, jak ważne jest dbanie o słuch. Dlatego głośność w słuchawkach nie powinna przekraczać 60% maksymalnej mocy, a co godzinę warto zrobić sobie krótką przerwę dla odpoczynku.

Podcasty i słuchowiska na samotność. Czego warto posłuchać?

Świat audio to nie tylko książki, ale również fascynujące podcasty i legendarne słuchowiska radiowe, które mogą skutecznie wypełnić ciszę i stać się wspaniałym towarzyszem dnia. Prawdziwą skarbnicą polskiej kultury dźwiękowej jest aplikacja mobilna Polskiego Radia, oferująca dostęp do ponad 40 kanałów tematycznych oraz bogatego archiwum audycji. Dla seniorów przygotowano nawet specjalne programy, jak choćby "Program dla Polskich Seniorów", który w formie krótkich audycji porusza ważne i ciekawe tematy. Słuchanie angażujących historii może być też skuteczną receptą na samotność, którą, jak pokazują dane rządowe, aż 40% seniorów w Polsce wskazuje jako swój największy problem.