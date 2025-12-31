Problem z odczytaniem drobnego druku? Sprawdź, jakie pomocne funkcje ukrywa twój telefon

Krajowy raport zdrowia oczu ujawnia, że problem z odczytaniem małego druku dotyczy już ponad 60% Polaków

Wbudowana w smartfonie lupa to proste rozwiązanie na to, jak powiększyć litery bez instalowania zewnętrznych aplikacji

Eksperci wskazują, że aktywacja funkcji czytania na głos to skuteczna metoda na odpoczynek dla zmęczonych oczu od ekranu

Ukryte funkcje dla seniora w smartfonie pozwalają włączyć latarkę jednym gestem lub poleceniem głosowym

Masz problem z odczytaniem małego druku? Zobacz, co potrafi twój telefon

Codzienne czynności, takie jak odczytanie drobnego druku na etykiecie produktu spożywczego czy ulotce leku, bywają prawdziwym wyzwaniem, zwłaszcza gdy wzrok już nie ten sam. To niestety częsty problem. Według jednego z krajowych raportów na temat zdrowia oczu aż 66% Polaków zmaga się z wadą lub chorobą wzroku. To sprawia, że wygodne i komfortowe korzystanie z telefonu staje się dla wielu osób priorytetem.

Smartfon stał się naszym oknem na świat, co potwierdzają dane GUS z 2025 roku, według których 64% osób w wieku 55-74 lat regularnie korzysta z internetu. Co ciekawe, inne badania pokazują, że 58% polskich seniorów robi już zakupy online. Wbudowane w telefon ułatwienia dostępu stają się więc kluczowe w codziennym życiu, a nie są tylko ciekawym dodatkiem. Warto wiedzieć, jakie funkcje dla seniora w smartfonie mogą okazać się pomocne.

Jak powiększyć mały druk? Zmień swój telefon w lupę bez instalacji

Zamiast mrużyć oczy i nadwyrężać wzrok, próbując odczytać skład produktu, warto skorzystać z funkcji ukrytej w twoim telefonie. To proste rozwiązanie na problem, jak powiększyć litery w telefonie i poza nim. Smartfony z systemem Android, takie jak modele Pixel 5 i nowsze, posiadają wbudowaną aplikację Lupa, która doskonale powiększa drobny tekst. Jeśli twój model jej nie ma, można ją bezpiecznie pobrać z oficjalnego Sklepu Google Play. Z kolei na iPhonie wystarczy znaleźć aplikację o nazwie „Lupa” lub dodać jej skrót do centrum sterowania, by mieć ją zawsze pod ręką.

Twój telefon może czytać na głos. Jak aktywować tę funkcję?

Spędzanie wielu godzin przed ekranem to prosta droga do cyfrowego zmęczenia wzroku, które objawia się pieczeniem, suchością i ogólnym dyskomfortem. Zmęczone oczy od ekranu to sygnał alarmowy, by dać im odpocząć. W takiej sytuacji czytanie długich artykułów czy wiadomości staje się wyjątkowo uciążliwe. Na szczęście twój telefon może przejąć tę rolę i po prostu odczytać dowolny tekst na głos.

Aby aktywować tę funkcję, nie trzeba instalować żadnych dodatkowych programów. To wbudowane narzędzie jest odpowiedzią na pytanie, jak sprawić, by telefon czytał na głos. Użytkownicy iPhone'ów znajdą opcję „Przeczytaj ekran” w ustawieniach dostępności, która odczyta całą zawartość ekranu. W telefonach z Androidem funkcja „Przeczytaj na głos” działa podobnie, wystarczy włączyć ją w ustawieniach i wskazać palcem fragment tekstu, który ma zostać odczytany.

Jak włączyć latarkę jednym gestem? Poznaj skróty na Android i iPhone

Nerwowe poszukiwanie kluczy w torebce czy oświetlenie sobie drogi po zmroku nie musi być już problemem, gdy pod ręką jest smartfon. Latarka to jedna z tych genialnie prostych funkcji, którą można uruchomić w mgnieniu oka, często bez konieczności odblokowywania urządzenia. Na iPhonie można ją aktywować głosowo poleceniem „Siri, włącz latarkę”, a w nowszych modelach (iPhone 15 Pro) przypisać do specjalnego przycisku czynności. Niektóre telefony z systemem Android pozwalają z kolei włączyć latarkę poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku głośności, co jest niezwykle praktycznym i wygodnym rozwiązaniem w awaryjnej sytuacji.