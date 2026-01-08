Wychowałeś troje dzieci? Ta bezpłatna karta może obniżyć twoje rachunki

Karta Dużej Rodziny dla rodziców dorosłych dzieci jest dostępna dożywotnio i niezależnie od wysokości dochodu

Dane z 2024 roku potwierdzają, że z pakietu stałych zniżek dla emerytów korzysta już ponad 1,6 miliona rodziców

Posiadanie karty gwarantuje zwiększony do 3 MWh rocznie limit na tańszy prąd oraz stałe rabaty na paliwo

Analiza programu partnerskiego ujawnia, że seniorzy mogą liczyć na zniżki na bilety PKP sięgające 49% i darmowy wstęp do wszystkich parków narodowych

Karta Dużej Rodziny dla rodziców dorosłych dzieci. Jakie warunki trzeba spełnić?

Karta Dużej Rodziny to program, który od kilku lat otwiera drzwi do licznych zniżek także dla seniorów. Od 2019 roku mogą oni korzystać z bezterminowej wersji karty. Warunek jest jeden: wystarczy być rodzicem, który kiedykolwiek wychował co najmniej troje dzieci. Co ważne, obecny wiek potomstwa nie ma już żadnego znaczenia.

Zasady przyznawania karty w 2026 roku są bardzo klarowne i nie zależą od dochodu, wysokości emerytury czy miejsca zamieszkania. To cenna informacja dla wielu osób, które zastanawiają się, jak oszczędzać na emeryturze. Popularność programu stale rośnie, co potwierdzają dane z 2024 roku, kiedy to z karty korzystało już ponad 1,6 miliona rodziców.

Tańszy prąd i paliwo. Na jakie zniżki w sklepach mogą liczyć seniorzy?

Posiadanie Karty Dużej Rodziny to konkretne oszczędności, które odczuje każdy domowy budżet. Warto wiedzieć, że od początku 2026 roku osoby z kartą mogą liczyć na wydłużony do 365 dni okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. To jednak nie wszystko. Karta uprawnia również do zwiększonego do 3 MWh rocznie limitu na tańszy prąd, co bezpośrednio obniża rachunki. Kolejne ulgi dla emerytów to zniżki na stacjach benzynowych, gdzie można liczyć na rabat od 5 do 8 groszy na litrze paliwa. Do tego dochodzą tańsze codzienne zakupy w popularnych sieciach handlowych, takich jak Lidl, Auchan, Carrefour czy POLOmarket.

Zniżki na bilety PKP i darmowy wstęp do parków narodowych. Jakie jeszcze ulgi czekają?

Karta Dużej Rodziny to prawdziwy klucz do świata tańszych podróży i aktywnego spędzania czasu. Seniorzy szukający biletów PKP ze zniżką z pewnością docenią stałą ulgę w wysokości 37% na bilety jednorazowe oraz aż 49% na bilety miesięczne. Karta zapewnia również bezpłatny wstęp do wszystkich parków narodowych w kraju, co jest wspaniałą zachętą do rodzinnych wycieczek na łono natury. Program zrzesza ponad 14 tysięcy partnerów, w tym ponad 260 muzeów, 40 kin i 22 teatry, oferując bogaty wachlarz możliwości spędzania wolnego czasu.

Jak złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny? Instrukcja krok po kroku

Wyrobienie karty jest zaskakująco proste i całkowicie bezpłatne. Wniosek o Kartę Dużej Rodziny można złożyć na dwa sposoby: osobiście w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania, albo wygodnie przez internet za pośrednictwem rządowego portalu Emp@tia. Do wniosku wystarczy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie dzieci, na przykład ich akty urodzenia lub skany dowodów osobistych. Na decyzję i wydanie karty czeka się maksymalnie 30 dni. Dokument można otrzymać w tradycyjnej, plastikowej formie lub jako wersję elektroniczną w aplikacji mObywatel. Co istotne, seniorzy, którzy otrzymali kartę przed 2019 rokiem, nie muszą składać nowego wniosku – ich dokumenty pozostają ważne.