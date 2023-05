18-latek rozpijał młodszych kolegów. Jeden z nich był tak pijany, że wpadł do strumienia

Hiena cmentarna okradła nagrobek bohatera AK. Cenne pamiątki trafiły do skupu złomu

Głośne zachowanie i zakłócanie porządku przez młodzież spożywającą alkohol w pobliżu altanek przy ul. Zygmunta Augusta w Limanowej było powodem interwencji policji wobec grupy nastolatków. Działania mundurowych uratowały życie jednemu z młodocianych biesiadników. Nietrzeźwy nastolatek stracił kontrolę nad swoim zachowaniem i... wpadł do strumienia. Z wody wyciągnęli go funkcjonariusze. Badanie alkomatem w przypadku 16-latka dało wynik 0,6 promila. Jeszcze bardziej pijana była jego rówieśniczka. Dziewczyna po wypiciu nadmiernej dawki napojów wyskokowych źle się poczuła i wymagała pomocy medycznej. W organizmie miała 1,4 promila alkoholu. Oboje trafili do szpitala.

Policjanci wylegitymowali całą grupę biesiadujących nastolatków. Wszyscy byli nietrzeźwi. Niepełnoletnich przekazano pod opiekę dorosłym. O ich dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. 18-latek, który zakupił alkohol odpowie za rozpijanie małoletnich. Grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

