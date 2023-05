18-latek tylko kilka dni nacieszył się prawem jazdy. Złapali go, gdy jechał kupić pierwszy samochód

Młody mężczyzna strzelał do psa i jego właściciela. 38-latka zranił w pośladek

Młody kierowca stracił prawo jazdy po kilku dniach. Jechał kupić pierwszy samochód

We wtorek, 16 maja w miejscowości Zubrzyca Dolna, policjanci z nowotarskiej grupy Speed pełnili służbę nieoznakowanym radiowozem z wideorejestratorem. Uwagę funkcjonariuszy zwrócił fiat, który pomimo intensywnych opadów deszczu, śliskiej jezdni i zakrętów poruszał się zdecydowanie za szybko. W pewnym momencie kierowca rozpędził swoją pandę do 111 km/h na terenie obszaru zabudowanego, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 50 km/h. Kierowca został zatrzymany do kontroli drogowej. W jej trakcie okazało się, że fiata prowadził 18-letni mieszkaniec Jabłonki, który zaledwie kilka dni temu odebrał prawo jazdy i jechał kupić pierwszy samochód. W roli pasażerów towarzyszyli mu koledzy.

Młody kierowca za nadmierne przekroczenie prędkości został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 złotych i 14 punktami karnymi. 18-latek na najbliższe trzy miesiące stracił tak wyczekiwany przez nastoletnie osoby dokument prawa jazdy.

