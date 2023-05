Młody mężczyzna strzelał do psa i jego właściciela. 38-latka zranił w pośladek

Młody mężczyzna strzelał do psa i jego właściciela. Zranił 38-latka w pośladek

W niedzielę, 14 maja w Lesie Krzyszkowickim doszło do scysji między dwoma mężczyznami. Zaczęło się od tego, że należący do 38-latka pies podbiegł do młodego mieszkańca Krakowa i zaczął na niego szczekać. Zdenerwowany zachowaniem czworonoga 25-latek wyciągnął przedmiot przypominający pistolet, a następnie oddał strzały w kierunku zwierzaka. Na szczęście pies nie został trafiony. Mężczyzna zaczął się oddalać, natomiast 38-latek poszedł za nim, pytając go dlaczego strzelał w kierunku jego psa. Wtedy to mężczyzna odwrócił się i oddał w jego kierunku kilka strzałów, raniąc go jednym z pocisków w pośladek, po czym wsiadł do auta i odjechał.

Sprawą zajęli się policjanci z Wieliczki. Ustalili oni tożsamość strzelca i złożyli mu wizytę. W mieszkaniu 25-latka znaleźli marihuanę, a w samochodzie broń na sprężone powietrze (ASG). Młody mężczyzna usłyszał zarzut narażenia pokrzywdzonego na utratę życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz posiadania środków odurzających. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

