Wypadek

75-latek wjechał samochodem w komisariat policji. Dwie osoby w szpitalu

Niecodzienny wypadek w Tarnowie. Osobowe renault, za kierownicą którego siedział 75-letni mężczyzna, zjechało z jezdni i uderzyło w betonowe schody prowadzące do komisariatu policji. Po wypadku do szpitala trafiły dwie osoby. Do dramatycznego zdarzenia doszło najprawdopodobniej z powodu zasłabnięcia kierowcy.