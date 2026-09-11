Alarm w Żurowej po badaniu paczki. Na miejsce weszła grupa chemiczna!

W podtarnowskiej Żurowej interweniowały służby z powodu podejrzanej paczki, z której miało wydobywać się promieniowanie .

. Wezwana na miejsce grupa chemiczna zbadała znalezisko i ostatecznie potwierdziła, że materiał to źródło promieniowania jonizującego.

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Zgłoszenie z Żurowej. Mieszkaniec wzywa służby do materiałów

Sytuacja rozegrała się w piątkowe popołudnie, 11 września 2026 roku. Aspirant Kamil Wójcik, reprezentujący Komendę Miejską Policji w Tarnowie, poinformował, że jeden z gospodarzy w miejscowości Żurowa zgłosił problematyczne materiały, które trzymał na swoim terenie.

- Dokonał pomiaru promieniowania urządzeniem niecertyfikowanym, które wykazało wynik pozytywny. Zaniepokoił się, po czym powiadomił służby o zaistniałej sytuacji. Na miejsce natychmiast skierowano patrole policji oraz jednostki Państwowej Straży Pożarnej, które zabezpieczyły teren posesji - relacjonuje aspirant Kamil Wójcik.

Straż pożarna wkracza do akcji. Interwencja specjalistycznej grupy TARNÓW 1

Na miejsce incydentu skierowano wykwalifikowaną sekcję ratownictwa chemiczno-ekologicznego TARNÓW 1. Zastępca rzecznika Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie, młodszy kapitan Dominik Ryba, sprecyzował, że ratownicy zjawili się z zaawansowaną aparaturą do pomiarów radiometrycznych.

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- Strażacy przeprowadzili pomiary poziomu promieniowania w rejonie składowanych materiałów oraz w ich bezpośrednim otoczeniu. Działania te miały na celu zweryfikowanie zgłoszenia i ocenę ewentualnego zagrożenia - informuje mł. kpt. Dominik Ryba.

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Materiały promieniują, ale bez zagrożenia. Co stwierdziła straż pożarna?

Wyniki analizy przeprowadzonej przez zastępy strażackie dowiodły, że składowany na posesji materiał faktycznie jest źródłem promieniowania jonizującego. Rozstrzygające stanowisko zajęli jednak fachowcy z dziedziny radiacji.

„- Poziom i charakter promieniowania odpowiadają właściwościom tego rodzaju materiału. Zgodnie z opinią Państwowej Agencji Atomistyki przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu materiałów nie stwarzają one zagrożenia dla osób znajdujących się w ich otoczeniu" – podkreślił oficer prasowy tarnowskiej straży pożarnej.

Służby odizolowały obszar wokół przesyłki. Materiał pozostawiono pod nadzorem u właściciela, a w najbliższym czasie wykwalifikowane organy podejmą decyzję o jego definitywnym zabezpieczeniu bądź wywiezieniu.

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