Karetka zderzyła się z ciężarówką. Są ranni, trasa zablokowana

Tomasz Piszczek
Konsultacja: jch
2026-09-07 11:06

W poniedziałek rano na drodze krajowej nr 75 w miejscowości Czchów (woj. małopolskie) doszło do groźnego wypadku. Ambulans zderzył się z samochodem ciężarowym. Trzy osoby odniosły obrażenia i zostały przetransportowane do szpitali. Trasa na odcinku Brzesko – Nowy Sącz jest całkowicie nieprzejezdna.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 7 września 2026 roku. Około godziny 10:00 na 36. kilometrze drogi krajowej nr 75 w miejscowości Czchów ambulans zderzył się z ciężarówką transportującą maszynę budowlaną. Na miejsce błyskawicznie skierowano służby ratunkowe. Trasa została całkowicie zamknięta w obydwu kierunkach.

Ranni ratownicy i pacjent po zderzeniu z ciężarówką

W zdarzeniu ucierpiały łącznie trzy osoby. Kpt. Dominik Machał, pełniący funkcję oficera prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, potwierdził, że poszkodowani to członkowie załogi pogotowia oraz pacjent, który znajdował się w karetce.

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Osobami poszkodowanymi w tym zdarzeniu jest dwóch ratowników medycznych, którzy transportowali pacjenta. Ci ratownicy zostali zabrani do szpitali jako przytomni z obrażeniami ciała. Ranni ratownicy trafili do szpitali w Brzesku oraz w Nowym Sączu. Pacjent, który był przewożony karetką, również został przetransportowany do szpitala w Brzesku - przekazał kpt. Machał.

Utrudnienia na trasie Brzesko - Nowy Sącz na DK 75

Z powodu wypadku droga krajowa nr 75 jest całkowicie nieprzejezdna w obie strony. Funkcjonariusze policji wyznaczyli objazdy drogami o mniejszym znaczeniu, aby rozładować zatory. Szacuje się, że utrudnienia w ruchu potrwają około trzech godzin. Na miejscu pracują policjanci, którzy szczegółowo badają przyczyny i okoliczności tego niebezpiecznego wypadku.

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