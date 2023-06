Bez powodu zmasakrował 86-latka. Ważna opinia biegłych na temat Piotra P.

Młody kierowca stracił panowanie nad volkswagenem i dachował. Trzech nastolatków trafiło do szpitala

Brutalne zabójstwo w Wielkiej Wsi pod Tarnowem. Opinia biegłych dot. Piotra P.

W listopadzie 2022 r. w Wielkiej Wsi pod Tarnowem został zamordowany był sołtys tej miejscowości. 86-letni Bolesław K. zginął w straszny sposób. Senior został bez powodu zaatakowany przez 43-letniego Piotra P. Agresor rzucił się na niego na oczach jego bliskich i nie odstraszyły go krzyki córki oraz wnuczki Bolesława K. Napadnięty był bity po całym ciele niebezpiecznym narzędziem, a brutalne zachowanie sprawcy było zupełnie pozbawione motywu. Senior zmarł w wyniku zadanych mu obrażeń głowy i ran kłutych. Piotr P. został zatrzymany na miejscu zbrodni. Od razu pojawiły się wątpliwości co do jego stanu psychicznego. Podejrzenia potwierdzili biegli, którzy uznali 43-latka za niepoczytalnego. Chory psychicznie mężczyzna miał tłumaczyć, że zamordowany senior objawił mu się jako demon. Napastnik i ofiara nie byli ze sobą spokrewnieni i nie mieli żadnego konfliktu, a w momencie tragicznego zdarzenia Piotr P. był trzeźwy.

Piotr P. wyjdzie na wolność? Ruch prokuratury

W polskim systemie prawnym osoba niepoczytalna nie może zasiąść na ławie oskarżonych i odpowiadać karnie za swoje czyny, choćby dopuściła się zbrodni. Nie oznacza to jednak, że zostanie wypuszczona na wolność. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnowie prok. Mieczysław Sienicki w rozmowie z portalem tarnow.net.pl wyjaśnia, że prokuratura zwróci się do sądu o umorzenie sprawy i objęcie Piotra P. detencją. Jest to środek zabezpieczający polegający na przymusowym umieszczeniu w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym. Zakończenie detencji odbywa się na podstawie postanowienia sądu wydanego po uzyskaniu opinii lekarzy psychiatrów.

