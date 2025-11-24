W Tarnowie zgłoszono interwencję w sprawie bociana, który pozostał w gnieździe na kominie przy ul. Giełdowej 22.

Na zgłoszenie zareagowała straż miejska, która wysłała na miejsce patrol, a sprawę przekazano do dalszych działań odpowiednim instytucjom, w tym do azylu dla zwierząt.

Bocian wybrał Polskę. Postanowił przezimować na kominie

W piątek, 21 listopada dyżurny straży miejskiej w Tarnowie odebrał nietypowe zgłoszenie. Dotyczyło ono bociana białego, który wciąż przebywał w swoim gnieździe zlokalizowanym na kominie przy ulicy Giełdowej 22, na terenie jednej z firm. W czasie, gdy jego pobratymcy od wielu tygodni wygrzewają się w Afryce, ten jeden osobnik postanowił zostać w Polsce, co jest sytuacją wyjątkowo rzadką i potencjalnie dla niego niebezpieczną.

Jak poinformowała tarnowska straż miejską, zgłoszenie zostało potraktowane z należytą powagą. - Sprawę przekazano do dalszej realizacji przez zainteresowane instytucje w tym do azylu dla zwierząt w Tarnowie – informują funkcjonariusze. Na miejsce niezwłocznie wysłano również patrol interwencyjny, którego zadaniem była ocena sytuacji i potwierdzenie zgłoszenia. Strażnicy na miejscu stwierdzili, że ptak faktycznie znajduje się w gnieździe i na pierwszy rzut oka nie wyglądał na rannego.

Coraz częściej bociany rezygnują z lotu do ciepłych krajów

Pozostawanie bocianów na zimę w Polsce, choć wciąż jest anomalią, zdarza się coraz częściej. Eksperci wskazują na kilka możliwych przyczyn. Najczęściej są to ptaki osłabione, chore, po kontuzjach lub po prostu zbyt stare, by podołać wyczerpującej podróży liczącej tysiące kilometrów. Czasami na pozostanie decydują się również młode, niedoświadczone osobniki, które przegapiły moment odlotu stada. Zmiany klimatyczne i łagodniejsze zimy również mogą zachęcać niektóre ptaki do podjęcia ryzyka i zimowania w kraju.

