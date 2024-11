i Autor: knipsling/CC0/Pixabay.com 21-letni mieszkaniec Brzeszcz w powiecie oświęcimskim został zatrzymany przez tamtejszą policję pod zarzutem propagowania nazizmu, zdj. ilustracyjne

Haniebny czyn

21-latek przyznał się do propagowania nazizmu! Dantejskie sceny przy tablicy upamiętniającej więźniów KL Auschwitz

21-letni mieszkaniec Brzeszcz w powiecie oświęcimskim został zatrzymany przez tamtejszą policję pod zarzutem propagowania nazizmu. Po kilkutygodniowych czynnościach okazało się, że to on namalował w Parku Miejskim w Brzeszczach swastykę. To nie wszystko, bo mężczyzna zrobił to na bruku alejki parkowej przy tablicy upamiętniającej więźniów KL Auschwitz - podobozu Jawischowitz.