Chcą schwytać Tadeusza Dudę na własną rękę. Ostra reakcja policji

Policja prosi, żeby nie prowadzić na własną rękę poszukiwań Tadeusza Dudy! - Apelujemy do wszystkich będących w rejonie poszukiwań, aby nie wchodzić do okolicznych lasów, próbując np. szukać 57-latka na własną rękę - przestrzegają mundurowi. Własny komunikat ostrzegający przez wizytami w rejonie prowadzonych działań służb wydały również Lasy Państwowe. Przy okazji instytucja zaprzeczyła, by Tadeusz Duda był z nią związany.

i Autor: Małopolska Policja