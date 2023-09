Chłopczyk samotnie błąkał się po centrum Tarnowa. Znudziły go zakupy z mamą

W centrum Tarnowa zaginął mały chłopiec. 5-latka znudziły zakupy z mamą

W poniedziałek, 4 września policja została zaalarmowana przez mamę 5-letniego chłopca, że w trakcie wspólnych zakupów jej syn oddalił się w nieznanym kierunku. Do zdarzenia doszło w sklepie przy ul. Bema. Roztrzęsiona kobieta przekazała mundurowym informacje o ubiorze dziecka i jego cechach charakterystycznych, by mogli oni rozpocząć poszukiwania. Na szczęście akcja bardzo szybko znalazła pozytywny finał. Kilkanaście minut po zniknięciu dziecko zauważył patrol mundurowych na ul. Krakowskiej. Okazało się, że jedna z kobiet przechodzących ul. Krakowską zaopiekowała się chłopcem i chciała odprowadzić go do komisariatu. W tym czasie podjechał patrol dzielnicowych i przejął pieczę nad 5-latkiem, przekazując zaginionego zaniepokojonej matce.