Dla zabawy rzucał kotem jak pluszową zabawką. Jest wyrok w bulwersującej sprawie

Nastolatek rzucał kotem jak pluszową zabawką. Wyrok w bulwersującej sprawie

Zapadł wyrok sądu w bulwersującej sprawie sprzed trzech lat. Sprawa wyszła na jaw kilka miesięcy temu, gdy Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza "Ratownicy Dla Ludzi" opublikowała nagranie nastolatków spod Bochni znęcających się nad kotem. Jeden z nich rzucił futrzakiem jak zabawką, a drugi miał złapać zwierzaka. Ta sztuka mu się nie udała, a kot spadł z dużej wysokości na ziemię. Okrutną "zabawę" nagrywał trzeci z nastolatków. Na szczęście kot upadł na cztery łapy i uciekł oprawcom.

Dzięki filmikowi udało się ustalić tożsamość prowodyra. Przedstawiono mu zarzut znęcania się nad zwierzęciem, do którego się przyznał. Poszedł też na współpracę z prokuraturą i zwrócił się o dobrowolne poddanie karze. To uratowało go przed znacznie poważniejszymi konsekwencjami.

Sąd skazał go na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat, nadzór kuratora, zakaz posiadania wszelkich zwierząt na okres 3 lat, nawiązkę oraz konieczność poniesienia kosztów postępowania. Wyrok został podany do publicznej wiadomości. Poniżej dalsza część artykułu.

- Prawie po 3 latach od daty zdarzenia zapadł wyrok. Oskarżony został uznany za winnego zarzucanego mu czynu. Przyznał się z resztą do winy, już w trakcie przesłuchania w Komendzie Powiatowej Policji w Bochni. Wówczas uzgodnił karę z Prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Bochni i w trybie art. 335 § 2 kpk, został skierowany do Sądu Rejonowego w Bochni akt oskarżenia wraz z wnioskiem prokuratora, dotyczącym dobrowolnego poddania się karze. Wniosek ten, z modyfikacjami, których domagało się Stowarzyszenie Bochnianie Bezdomniakom (m. in. zakaz posiadania zwierząt), które zastępowaliśmy w sprawie, został ostatecznie przez wszystkie strony zaakceptowany. Na dzisiejszej rozprawie oskarżony usłyszał więc, że konsekwencją jego czynu będzie kara 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat, dozór kuratora, obowiązek pisemnego informowania Sądu o przebiegu próby, podanie wyroku do publicznej wiadomości, zakaz posiadania wszelkich zwierząt na okres 3 lat, nawiązka na rzecz Stowarzyszenia Bochnianie Bezdomniakom w kwocie 2000 zł, a także zwrot kosztów postępowania w łącznej kwocie 1270 zł. Sprawa jest dowodem na to, że nawet po latach sprawcy tego typu przestępstw, nie powinni czuć się pewnie - poinformowała Kancelaria Radcy Prawnego Daniel Gola.

