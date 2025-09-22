Basen w Miejskim Domu Sportu w Tarnowie został zamknięty z powodu wykrycia bakterii Pseudomonas aeruginosa (pałeczki ropy błękitnej) w wodzie.

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji wdrożył procedury dezynfekcji wody i instalacji basenowych.

Groźna bakteria wykryta na miejskim basenie

Miejski Dom Sportu w Tarnowie od poniedziałku, 22 września jest zamknięty do odwołania. Powodem jest wykrycie w wodzie basenowej bakterii Pseudomonas aeruginosa, znanej również jako pałeczka ropy błękitnej. Bakteria ta jest szczególnie niebezpieczna dla osób z otwartymi ranami.

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji poinformował o wdrożeniu procedur dezynfekcyjnych w nieckach basenu oraz w instalacjach. We wtorek, 23 września mają zostać przeprowadzone badania kontrolne. Jeśli bakteria zostanie zwalczona podczas dezynfekcji, obiekt będzie mógł znowu służyć mieszkańcom.

Jakie są objawy zakażenia pałeczką ropy błękitnej?

Objawy zakażenia Pseudomonas aeruginosa mogą być różne, w zależności od miejsca zakażenia. Najczęściej występują:

zapalenie skóry i tkanki podskórnej,

zapalenie ucha zewnętrznego (tzw. ucho pływaka),

zapalenie płuc,

zapalenie dróg moczowych,

zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,

sepsa.

Komunikat Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

- Miejski Dom Sportu od dnia 22 września jest NIECZYNNY do odwołania . Przyczyną zamknięcia części basenowej obiektu jest wykrycie w wodzie basenowej Pseudomonas aeruginosa, czyli pałeczek ropy błękitnej, nazywana jest bakterią szpitalną, ponieważ właśnie tam można się nią najczęściej zarazić. Osoby korzystające z basenu, zwłaszcza te z otwartymi ranami, mogą wprowadzać bakterie do wody, co prowadzi do dalszego rozprzestrzeniania się. Wykryte stężenie w wodzie basenowej wyniosło 4 jednostki . Zostały wdrożone procedury dezynfekcji wody basenowej w nieckach oraz instalacjach . W dniu jutrzejszym zostaną przeprowadzone kontrolne badania i po uzyskaniu wyników negatywnych na obecność bakterii basen zostanie uruchomiony.