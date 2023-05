Siekierczyna. Wypadek śmiertelny na DK 28. Zginął 54-letni motocyklista

Kolejny wypadek z udziałem motocyklisty w regionie. W dodatku okazał się on szczególnie tragiczny, ponieważ na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Siekierczyna (powiat limanowski), po zderzeniu z samochodem zginął 54-letni mieszkaniec powiatu cieszyńskiego, poruszający się na jednośladzie marki Suzuki. Mężczyzna nie miał żadnych szans na przeżycie, poniósł śmierć na miejscu zdarzenia. Obrażeń nie odniósł 77-latek kierujący jeepem cherokee. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że to właśnie on doprowadził do zderzenia z motocyklistą, ponieważ wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie ustąpił pierwszeństwa kierowcy jednośladu. 77-latek był trzeźwy. Szczegółowe okoliczności wypadku będą wyjaśnione w trakcie prowadzonego postępowania.

Sonda Czy sprawcy śmiertelnych wypadków powinni na zawsze tracić prawo jazdy? Tak Nie