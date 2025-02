i Autor: shutterstock, archiwum prywatne Kubuś zginął w męczarniach, jego zabójca dalej jest bezkarny. Nagroda pieniężna za wskazanie sprawcy

"To nie koniec, to początek"

Nie udało się ustalić i ukarać okrutnika, który w Tarnowie zabił kota Kubusia, strzelając do niego z wiatrówki. Sprawa została umorzona przez sąd, ale to wcale jej nie kończy. Za wskazanie oprawcy Kubusia została wyznaczona nagroda pieniężna. - Upiorze Jakuba Szeli, nie ciesz się za wcześnie. My sprawy nie umorzymy! To nie koniec, to jej początek. Nie wybaczymy - piszą właściciele kota.