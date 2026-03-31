TOSiR przejmuje zarządzanie Jaskółczym Gniazdem

W ubiegłym roku, aby sprostać rygorystycznym wymogom ligowym, miasto Tarnów zainwestowało w stadion w Mościcach blisko 7 milionów złotych. Z tej kwoty 5 milionów złotych pochodziło z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a pozostała część została pokryta ze środków własnych samorządu. Mimo tych znaczących nakładów, obecny stan obiektu nadal pozostawia wiele do życzenia. - Jak widać na zdjęciach, przed nami wciąż sporo pracy – napisał w mediach społecznościowych prezydent Tarnowa.

Decyzja o przejęciu stadionu po okresie dzierżawy jest kluczowym krokiem w długoterminowej strategii miasta. Władze Tarnowa zdają sobie sprawę, że obiekt wymaga dodatkowych środków, jednak ich celem jest jak najefektywniejsze zarządzanie. W tym celu, stadion został przekazany w trwały zarząd Tarnowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. To właśnie ta jednostka będzie teraz odpowiedzialna za całą infrastrukturę, a także za wynajem przestrzeni.

- Takie rozwiązanie umożliwi elastyczne zarządzanie stadionem i organizację różnorodnych wydarzeń przez kluby sportowe - stwierdził Jakub Kwaśny.

Do tej pory obiekt dzierżawił klub żużlowy, który jednak nie przystąpi do tegorocznych rozgrywek.