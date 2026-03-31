Los Jaskółczego Gniazda przesądzony. Prezydent zdradził, co ze stadionem w Tarnowie

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-03-31 13:29

Jaskółcze Gniazdo przejdzie pod trwały zarząd miejskiej jednostki, a dodatkowo samorząd ma wyłożyć pieniądze na modernizację obiektu. - Takie rozwiązanie umożliwi elastyczne zarządzanie stadionem i organizację różnorodnych wydarzeń przez kluby sportowe - przekazał w mediach społecznościowych Jakub Kwaśny. Do pory stadion służył żużlowcom Unii Tarnów, jednak zespół nie przystąpi do kolejnych rozgrywek.

Autor: Tomasz Piszczek
  • Miasto Tarnów oficjalnie odebrało stadion po okresie dzierżawy.
  • W obiekt zainwestowano prawie 7 milionów złotych na dostosowanie go do wymogów ligowych.5 milionów złotych na modernizację pochodziło z dotacji Urzędu Marszałkowskiego, a resztę pokryto ze środków własnych miasta.
  • Stadion zostanie przekazany w trwały zarząd Tarnowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji (TOSiR), który będzie odpowiedzialny za infrastrukturę i wynajem przestrzeni.

TOSiR przejmuje zarządzanie Jaskółczym Gniazdem

W ubiegłym roku, aby sprostać rygorystycznym wymogom ligowym, miasto Tarnów zainwestowało w stadion w Mościcach blisko 7 milionów złotych. Z tej kwoty 5 milionów złotych pochodziło z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a pozostała część została pokryta ze środków własnych samorządu. Mimo tych znaczących nakładów, obecny stan obiektu nadal pozostawia wiele do życzenia. - Jak widać na zdjęciach, przed nami wciąż sporo pracy – napisał w mediach społecznościowych prezydent Tarnowa.

Decyzja o przejęciu stadionu po okresie dzierżawy jest kluczowym krokiem w długoterminowej strategii miasta. Władze Tarnowa zdają sobie sprawę, że obiekt wymaga dodatkowych środków, jednak ich celem jest jak najefektywniejsze zarządzanie. W tym celu, stadion został przekazany w trwały zarząd Tarnowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. To właśnie ta jednostka będzie teraz odpowiedzialna za całą infrastrukturę, a także za wynajem przestrzeni. 

Takie rozwiązanie umożliwi elastyczne zarządzanie stadionem i organizację różnorodnych wydarzeń przez kluby sportowe - stwierdził Jakub Kwaśny.

Do tej pory obiekt dzierżawił klub żużlowy, który jednak nie przystąpi do tegorocznych rozgrywek.

Mapa Małopolski do poprawki! Miasto chce zmian. Odda sąsiadowi swoje hektary
Leczył raka generatorami plazmy. Został prawomocnie skazany
