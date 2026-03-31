Mapa Małopolski do poprawki! Miasto chce zmian. Odda sąsiadowi swoje hektary

Radni Nowego Sącza poparli uchwałę o przesunięciu granic miasta ze Starym Sączem, aby uniknąć udziału w kosztach budowy nowego mostu na Popradzie.

Obecna granica przebiega przez środek rzeki Poprad, a zmiana ma też na celu usprawnienie zarządzania mostem, który stanie się częścią gminy Stary Sącz.

Nowy Sącz chce się pomniejszyć, żeby nie płacić za budowę nowego mostu

Na poniedziałkowej (30 marca) sesji Rady Miasta Nowego Sącza, radni podjęli uchwałę w sprawie korekty granic. Zgodnie z przyjętym dokumentem, Nowy Sącz ma przekazać Staremu Sączowi obszar o powierzchni 18,97 hektara. Tereny te, dotychczas leżące w granicach administracyjnych Nowego Sącza, mają zostać włączone do obszaru Starego Sącza.

Decyzja ta jest efektem długich analiz i poszukiwania optymalnego rozwiązania dla obu miast. Nowy Sącz, stojąc przed perspektywą partycypowania w kosztach budowy nowej przeprawy, zdecydował się na krok, który ma na celu ochronę miejskich finansów. Most na Popradzie, będący kluczowym elementem infrastruktury drogowej regionu, jest obecnie w złym stanie technicznym i wymaga pilnej modernizacji lub całkowitej wymiany. Stary Sącz nie będzie musiał dokładać ze swojej kasy do inwestycji, ponieważ nie jest miastem na prawach powiatu.

Ostateczną decyzję o zmianie granic podejmuje Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Co oznacza zmiana granic dla Parku Krajobrazowego?

Decyzja o przesunięciu granic Nowego Sącza ma również istotne znaczenie dla środowiska naturalnego. Warto zaznaczyć, że tereny przylegające do rzeki Poprad są objęte ochroną w ramach Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie uchwały, jedynym obszarem otuliny tego parku na terenie Nowego Sącza jest prawy brzeg rzeki Poprad. To właśnie ten fragment jest proponowany do przeniesienia do Gminy Stary Sącz.

Takie rozwiązanie ma na celu ujednolicenie administracyjne obszaru ochronnego. W rezultacie cała rzeka Poprad, wraz z jej brzegami i roślinnością przybrzeżną, stanie się administracyjnie częścią gminy miejsko-wiejskiej Stary Sącz na odcinku graniczącym z Nowym Sączem. Dzięki temu, zarządzanie i ochrona cennego ekosystemu Parku Krajobrazowego ma stać się bardziej spójne i efektywne.

