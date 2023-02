i Autor: pixabay.com Sprawca rozboju został zatrzymany po kilkunastu godzinach po przestępstwie / zdjęcie ilustracyjne.

Rozbój w Gorlicach

Młody bandyta spryskał gazem ekspedientki i dobrał się do kasy fiskalnej. Łupem długo się nie nacieszył

32-letni mężczyzna okazał się sprawcą rozboju, do którego doszło w sklepie osiedlowym przy ul. Batorego w Gorlicach. Bandyta zaatakował ekspedientki gazem z substancją drażniącą, a następnie dobrał się do kasy fiskalnej. Ukradł około 3 tysiące złotych. Łupem nacieszył się zaledwie kilkanaście godzin. Grozi mu kara do 12 lat więzienia.