Nastoletni bandyci pobili 15-latka. Szokujące, dlaczego to zrobili

Adrian Teliszewski
2026-04-09 14:42

W centrum Tarnowa doszło do brutalnego pobicia 15-letniego chłopca. Trzech nieletnich sprawców, działających wspólnie i w porozumieniu, zaatakowało rówieśnika, a powód ich agresji jest wstrząsający. Sprawcy szybko trafili w ręce policji.

i

Autor: Bingodesigns/ Pixabay.com
  • W Tarnowie policja zatrzymała trzech nieletnich w wieku 15-17 lat za pobicie 15-letniego chłopca w centrum miasta.
  • Powodem ataku było to, że pokrzywdzony nie kibicował żadnemu klubowi piłkarskiemu.
  • Sprawcy działali wspólnie, a pobity chłopiec doznał potłuczeń i zadrapań; sprawą zajmie się tarnowski sąd.

Pobicie 15-latka w Tarnowie. Zaatakowali go, bo... nie kibicował żadnemu klubowi

Do zdarzenia doszło w centrum Tarnowa, gdzie trzej nieletni w wieku od 15 do 17 lat dopuścili się przemocy fizycznej wobec swojego rówieśnika. Jak ustalili policjanci, powodem ataku był fakt, że 15-latek nie deklarował sympatii do żadnego klubu sportowego. Pokrzywdzony chłopiec doznał ogólnych potłuczeń i zadrapań.

Dzięki błyskawicznej reakcji tarnowskich funkcjonariuszy, sprawcy zostali zatrzymani jeszcze tego samego dnia. Wobec nieletnich przeprowadzono niezbędne czynności procesowe, a ich sprawą zajmie się tarnowski sąd. Zgodnie z art. 158 Kodeksu karnego, za udział w pobiciu mogą oni ponieść poważne konsekwencje prawne, włącznie z możliwością umieszczenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

Apel policji. Konieczna reakcja rodziców!

Policja apeluje do rodziców, aby bacznie obserwowali, w jaki sposób ich dzieci spędzają czas wolny, z kim się spotykają oraz jakie treści i wartości przyswajają. Środowisko rówieśnicze ma ogromny wpływ na rozwój młodych osób, a wczesne zauważenie niepokojących sygnałów, takich jak agresja, wrogość wobec innych czy nadmierne zaangażowanie w konflikty, może zapobiec poważniejszym konsekwencjom.

Dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zapowiedzieli kontynuację działań profilaktycznych, które będą obejmować dotarcie do rodzin małoletnich potencjalnie związanych ze środowiskiem pseudokibiców. Współpraca z rodzicami, szkołami oraz instytucjami wspierającymi młodzież jest kluczowa w przeciwdziałaniu przemocy i promowaniu bezpiecznych oraz odpowiedzialnych postaw wśród młodych ludzi.

