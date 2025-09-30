Nie żyje ks. Józef Węgrzyn. Był proboszczem trzech parafii. Kiedy pogrzeb?

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-09-30 9:03

W wieku 74 lat zmarł ks. Józef Węgrzyn, były proboszcz trzech parafii diecezji tarnowskiej: Mielec Rzochów, Janowiec oraz Podłopień. W ostatnich latach kapłan posługiwał w charakterze pomocy duszpasterskiej w parafii Stara Jastrząbka. Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 30 września. Uroczystości rozpoczną się od mszy świętej w Starej Jastrząbce, pochówek zaplanowano na cmentarzu parafialnym w Dąbrowie Tarnowskiej.

Nie żyje ks. Józef Węgrzyn. Był proboszczem trzech parafii

i

Autor: MARTINOPHUC/ Pixabay.com
  • Zmarł ks. Józef Węgrzyn, były proboszcz parafii w Mielcu Rzochowie, Janowcu i Podłopieniu.
  • W ostatnich latach życia pomagał duszpastersko w parafii Stara Jastrząbka.
  • Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się we wtorek, 30 września, mszą w Starej Jastrząbce, po czym nastąpi pochówek na cmentarzu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Nie żyje ks. Józef Węgrzyn. Był proboszczem trzech parafii

Ks. Józef Węgrzyn zmarł w niedzielę, 28 września w wieku 74 lat. Święcenia kapłańskie przyjął w 1977 r. w Tarnowie. Jako wikariusz pracował w parafiach: Przeczyca, Sękowa, Pustków-Osiedle, Olszyny k. Jasła, Mielec – Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Wojakowa. W 1995 r. po raz pierwszy został proboszczem. Bp Józef Życiński przydzielił mu parafię Mielec Rzochów. W 1997 r. objął funkcję proboszcza nowo utworzonej parafii Janowiec, a w 2005 r. został proboszczem parafii Podłopień. Już w kolejnym roku zrezygnował z urzędu i przeniósł się w charakterze rezydenta do Kamionki Małej. W ostatnich latach posługiwał w charakterze pomocy duszpasterskiej w parafii Stara Jastrząbka.

Pogrzeb ks. Węgrzyna odbędzie się we wtorek, 30 września. Uroczystości rozpoczną się o godz. 14.00 w kościele parafialnym w Starej Jastrząbce, gdzie sprawowana będzie msza święta pogrzebowa. Pochówek zaplanowano na cmentarzu parafialnym w Dąbrowie Tarnowskiej.

Polecany artykuł:

Awantura na lotnisku w Krakowie! Pasażer spóźnił się na lot o 5 sekund i nie zo…

Kim był ks. Józef Węgrzyn?

Ks. Józef Węgrzyn urodził się 14 maja 1951 roku w Brniku, jako syn Andrzeja i Karoliny z domu Rzepka. Egzamin dojrzałości złożył w 1971 roku w Dąbrowie Tarnowskiej. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno–teologicznych w Instytucie Teologicznym w Tarnowie, przyjął święcenia kapłańskie przez posługę biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza, w dniu 29 maja 1977 roku w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Przeczyca (od 17 czerwca 1977 roku), Sękowa (od 2 sierpnia 1980 roku), Pustków-Osiedle (od 26 czerwca 1984 roku), Olszyny k. Jasła (od 8 sierpnia 1987 roku), Mielec – Matki Bożej Nieustającej Pomocy (od 21 sierpnia 1990 roku) oraz Wojakowa (od 8 stycznia 1996 roku).

Od 23 maja do 18 sierpnia 1995 roku pełnił urząd proboszcza parafii Mielec Rzochów. Od 1 grudnia 1996 roku pełnił urząd rektora kościoła w Janowcu, a następnie – od 28 kwietnia 1997 – proboszcza nowo utworzonej parafii Janowiec. Od dnia 27 listopada 2005 roku pełnił urząd proboszcza parafii Podłopień.

Po rezygnacji z urzędu proboszcza, od 20 sierpnia 2006 roku mieszkał w charakterze rezydenta w parafii Kamionka Mała, a następnie – od 1 sierpnia 2007 roku – posługiwał w charakterze pomocy duszpasterskiej w parafii Stara Jastrząbka.

Ponadto pełnił następujące urzędy i funkcje: dekanalnego referenta misyjnego w dekanacie Radomyśl, notariusza oraz dekanalnego duszpasterza małżeństw i rodzin w dekanacie Tymbark,

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 1 kwietnia 1993 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale.

Super Express Google News
Knurów pożegnał zamordowaną Annę
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DIECEZJA TARNOWSKA
KSIĄDZ
PROBOSZCZ
POGRZEB