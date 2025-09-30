Nie żyje ks. Józef Węgrzyn. Był proboszczem trzech parafii. Kiedy pogrzeb?

Zmarł ks. Józef Węgrzyn, były proboszcz parafii w Mielcu Rzochowie, Janowcu i Podłopieniu.

W ostatnich latach życia pomagał duszpastersko w parafii Stara Jastrząbka.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się we wtorek, 30 września, mszą w Starej Jastrząbce, po czym nastąpi pochówek na cmentarzu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Nie żyje ks. Józef Węgrzyn. Był proboszczem trzech parafii

Ks. Józef Węgrzyn zmarł w niedzielę, 28 września w wieku 74 lat. Święcenia kapłańskie przyjął w 1977 r. w Tarnowie. Jako wikariusz pracował w parafiach: Przeczyca, Sękowa, Pustków-Osiedle, Olszyny k. Jasła, Mielec – Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Wojakowa. W 1995 r. po raz pierwszy został proboszczem. Bp Józef Życiński przydzielił mu parafię Mielec Rzochów. W 1997 r. objął funkcję proboszcza nowo utworzonej parafii Janowiec, a w 2005 r. został proboszczem parafii Podłopień. Już w kolejnym roku zrezygnował z urzędu i przeniósł się w charakterze rezydenta do Kamionki Małej. W ostatnich latach posługiwał w charakterze pomocy duszpasterskiej w parafii Stara Jastrząbka.

Pogrzeb ks. Węgrzyna odbędzie się we wtorek, 30 września. Uroczystości rozpoczną się o godz. 14.00 w kościele parafialnym w Starej Jastrząbce, gdzie sprawowana będzie msza święta pogrzebowa. Pochówek zaplanowano na cmentarzu parafialnym w Dąbrowie Tarnowskiej.

Kim był ks. Józef Węgrzyn?

Ks. Józef Węgrzyn urodził się 14 maja 1951 roku w Brniku, jako syn Andrzeja i Karoliny z domu Rzepka. Egzamin dojrzałości złożył w 1971 roku w Dąbrowie Tarnowskiej. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno–teologicznych w Instytucie Teologicznym w Tarnowie, przyjął święcenia kapłańskie przez posługę biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza, w dniu 29 maja 1977 roku w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Przeczyca (od 17 czerwca 1977 roku), Sękowa (od 2 sierpnia 1980 roku), Pustków-Osiedle (od 26 czerwca 1984 roku), Olszyny k. Jasła (od 8 sierpnia 1987 roku), Mielec – Matki Bożej Nieustającej Pomocy (od 21 sierpnia 1990 roku) oraz Wojakowa (od 8 stycznia 1996 roku).

Od 23 maja do 18 sierpnia 1995 roku pełnił urząd proboszcza parafii Mielec Rzochów. Od 1 grudnia 1996 roku pełnił urząd rektora kościoła w Janowcu, a następnie – od 28 kwietnia 1997 – proboszcza nowo utworzonej parafii Janowiec. Od dnia 27 listopada 2005 roku pełnił urząd proboszcza parafii Podłopień.

Po rezygnacji z urzędu proboszcza, od 20 sierpnia 2006 roku mieszkał w charakterze rezydenta w parafii Kamionka Mała, a następnie – od 1 sierpnia 2007 roku – posługiwał w charakterze pomocy duszpasterskiej w parafii Stara Jastrząbka.

Ponadto pełnił następujące urzędy i funkcje: dekanalnego referenta misyjnego w dekanacie Radomyśl, notariusza oraz dekanalnego duszpasterza małżeństw i rodzin w dekanacie Tymbark,

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 1 kwietnia 1993 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale.