Nieznani mężczyźni oferowali podwózkę dziecku. Sprawą zajęła się policja, jest wyjaśnienie

Policja ustaliła kierowcę pojazdu, który w Starej Wsi proponował dziecku podwiezienie.

Był to 19-letni mieszkaniec powiatu limanowskiego, a zdarzenie nie miało charakteru przestępczego.

Policja dziękuje za czujność i apeluje o rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa oraz ostrożność w kontaktach z obcymi.

Dorośli proponowali podwózkę dziecku. Mieszkańcy zaniepokojeni incydentem

W środę, 25 marca w miejscowości Stara Wieś (powiat limanowski) nieznani mężczyźni mieli oferować podwiezienie dziecku. Szybka reakcja służb pozwoliła na błyskawiczne wyjaśnienie sprawy. Udało się ustalić tożsamość kierującego pojazdem, który uczestniczył w zdarzeniu. Był nim 19-letni mieszkaniec powiatu limanowskiego.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem policji, z dotychczasowych ustaleń wynika, że zdarzenie nie miało charakteru przestępczego. Młodzi mężczyźni nie mieli złych intencji, a ich zachowanie nie wyczerpywało znamion czynu zabronionego. To oświadczenie ma na celu uspokojenie nastrojów i rozwianie obaw, które pojawiły się po nagłośnieniu sprawy.

Policja apeluje o czujność i rozmowy z dziećmi

Mimo że incydent okazał się niegroźny, policja podkreśla, że każda tego typu sytuacja budzi uzasadniony niepokój. Funkcjonariusze dziękują za czujność i zgłoszenie sprawy, co pozwoliło na szybką reakcję i wyjaśnienie wszystkich okoliczności. - Apelujemy o zachowanie ostrożności oraz przypominamy o konieczności prowadzenia rozmów z dziećmi na temat bezpieczeństwa i kontaktów z osobami obcymi – czytamy w komunikacie.

Rodzice i opiekunowie powinni regularnie rozmawiać z najmłodszymi o tym, jak postępować w kontakcie z nieznajomymi, uczyć ich asertywności i wskazywać, do kogo mogą zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Policja zapewnia, że na bieżąco monitoruje sytuację i reaguje na wszelkie sygnały od mieszkańców, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania porządku i poczucia bezpieczeństwa w lokalnej społeczności.

