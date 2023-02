i Autor: StockSnap/cc0/pixabay Przez dwa lata internetowej znajomości Polka przekazała oszustowi około 85 tysięcy złotych / zdjęcie ilustracyjne.

Internetowe oszustwo

Nigeryjczyk z Litwy udawał Anglika, żeby rozkochać i okraść Polkę! Historia jak z serialu zdarzyła się w rzeczywistości

Choć ta historia brzmi jak scenariusz telenoweli, to wydarzyła się w rzeczywistości. 65-letnia Polka została oszukana przez mieszkającego na Litwie Nigeryjczyka, który podszywał się pod Anglika, żeby rozkochać i okraść kobietę. Pokrzywdzona znała sprawcę wyłącznie z korespondencji w Internecie, ale mimo to przez dwa lata przekazała mu łącznie około 85 tysięcy złotych. 31-latek usłyszał zarzut oszustwa i może trafić do więzienia nawet na 8 lat.