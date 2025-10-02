Nowe informacje prokuratury w sprawie prezydenta Tarnowa. Zaskakujący zwrot akcji

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-10-02 12:00

Zaskakujący zwrot akcji w sprawie domniemanych nieprawidłowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Prokuratura Okręgowa w Krakowie poinformowała o umorzeniu śledztwa dotyczącego podejrzenia nadużycia uprawnień i wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach przez ówczesnego prorektora UEK Piotra Bułę i ówczesnego dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu, a obecnie prezydenta Tarnowa Jakuba Kwaśnego. Tym samym śledczy wycofali się z wcześniejszej decyzji o przedstawieniu Kwaśnemu i Bule zarzutów. Postanowienie o umorzeniu jest nieprawomocne.

Jakub Kwaśny

i

Autor: Krystian Janik Jakub Kwaśny skomentował wybory na stanowisko prezydenta Tarnowa
  • Prokuratura Okręgowa w Krakowie umorzyła śledztwo dotyczące domniemanych nieprawidłowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
  • Śledztwo dotyczyło podejrzenia nadużycia uprawnień i wyrządzenia szkody majątkowej przez byłego prorektora UEK Piotra Bułę i byłego dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu, a obecnego prezydenta Tarnowa Jakuba Kwaśnego.
  • Prokuratura wycofała się z wcześniejszej decyzji o przedstawieniu Kwaśnemu i Bule zarzutów, a postanowienie o umorzeniu jest nieprawomocne.

Zarzuty o nieprawidłowości na UEK. Prof. Mazur złożył zawiadomienie przeciwko podwładnym

Sprawa rozpoczęła się w listopadzie 2023 roku. To właśnie wtedy, na podstawie zawiadomienia złożonego przez ówczesnego rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Stanisława Mazura, prokuratura wszczęła śledztwo. Wewnętrzna kontrola na uczelni miała wykazać niepokojące praktyki finansowe. Podejrzenia rektora padły na byłego prorektora ds. projektów i współpracy prof. Piotra Bułę oraz dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu dr. Jakuba Kwaśnego, obecnie prezydenta Tarnowa.

Jak w sierpniu zeszłego roku informowała Prokuratura Okręgowa w Krakowie, obaj pracownicy UEK, mając uprawnienia do dysponowania środkami finansowymi uniwersytetu, mieli zawierać między sobą umowy cywilnoprawne. Problem w tym, że dotyczyły one zadań, które miały się znajdować w zakresie ich obowiązków pracowniczych. W konsekwencji, z kasy uczelni miały zostać wypłacone nienależne wynagrodzenia na łączną kwotę przekraczającą 200 tys. zł. To jednak nie wszystko. Śledczy badali również wątek zawarcia przez UEK potencjalnie niekorzystnej umowy o współpracę ze szwajcarską placówką edukacyjną, która mogła narazić krakowską uczelnię na straty, nie tylko finansowe, ale i wizerunkowe. Podejrzanym przedstawiono zarzuty zagrożone karą nawet 8 lat pozbawienia wolności. Obaj nie przyznawali się do winy.

Polecany artykuł:

Pierwszy taki proces w Polsce! Wykładowczyni odpowiada przed sądem za cierpieni…

Prokuratura umarza śledztwo. Zaskakujący zwrot akcji

W toku śledztwa prokuratorzy przeanalizowali obszerną dokumentację i przesłuchali wielu świadków. Gdy postępowanie weszło w fazę ad personam, podejrzani złożyli wyjaśnienia, przedstawiając swoją wersję wydarzeń. Jak wynika z komunikatu prokuratury, ich linia obrony okazała się skuteczna.

- Weryfikacja linii obrony przedstawionej przez podejrzanych i uzupełnienie materiału dowodowego oraz jego dodatkowa analiza skutkowały stwierdzeniem braku realizacji znamion zarzuconych pierwotnie podejrzanych czynów zabronionych – czytamy w oficjalnym komunikacie Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

W związku z tym, na podstawie art. 17§1 pkt 2 kodeksu postępowania karnego, śledztwo zostało umorzone. Taka sama decyzja zapadła w sprawie wątku dotyczącego umowy z podmiotem szwajcarskim. Postanowienie o umorzeniu jest nieprawomocne i przysługuje na nie zażalenie.

Oświadczenie Jakuba Kwaśnego po decyzji prokuratury

Oświadczenie w związku z komunikatem Prokuratury Okręgowej w Krakowie w sprawie umorzenia postępowanie przeciwko mnie ws rzekomych nieprawidłowości w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od początku twierdziłem że nie mam sobie nic do zarzucenia, a działania podejmowane przeze mnie jako Dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu służyły zawsze rozwojowi jednostki oraz Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie. Czuję satysfakcję, że zewnętrza instytucja jakim jest Prokuratura Okręgowa potwierdziła brak realizacji znamion pierwotnie podejrzanych czynów zabronionych. Ze względu na toczące się postępowanie w sprawie karnej o zniesławienie z art. 212 kk przeciwko Stanisławowi Mazurowi byłemu Rektorowi UEK nie chce komentować szeroko tej sprawy. Dziękuję, tym którzy od początku wierzyli, a w szczególności moim Koleżankom i Kolegom z Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Super Express Google News

Małopolskie atrakcje turystyczne wyróżnione w prestiżowym plebiscycie. Na liście dwa mało znane miejsca

Małopolskie atrakcje turystyczne wyróżnione w prestiżowym plebiscycie. Na liście dwa mało znane miejsca
10 zdjęć
Hanna L. została oskarżona o znęcanie się nad karpiami
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JAKUB KWAŚNY
PROKURATURA
PREZYDENT TARNOWA