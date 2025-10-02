Prokuratura Okręgowa w Krakowie umorzyła śledztwo dotyczące domniemanych nieprawidłowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Śledztwo dotyczyło podejrzenia nadużycia uprawnień i wyrządzenia szkody majątkowej przez byłego prorektora UEK Piotra Bułę i byłego dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu, a obecnego prezydenta Tarnowa Jakuba Kwaśnego.

Prokuratura wycofała się z wcześniejszej decyzji o przedstawieniu Kwaśnemu i Bule zarzutów, a postanowienie o umorzeniu jest nieprawomocne.

Zarzuty o nieprawidłowości na UEK. Prof. Mazur złożył zawiadomienie przeciwko podwładnym

Sprawa rozpoczęła się w listopadzie 2023 roku. To właśnie wtedy, na podstawie zawiadomienia złożonego przez ówczesnego rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Stanisława Mazura, prokuratura wszczęła śledztwo. Wewnętrzna kontrola na uczelni miała wykazać niepokojące praktyki finansowe. Podejrzenia rektora padły na byłego prorektora ds. projektów i współpracy prof. Piotra Bułę oraz dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu dr. Jakuba Kwaśnego, obecnie prezydenta Tarnowa.

Jak w sierpniu zeszłego roku informowała Prokuratura Okręgowa w Krakowie, obaj pracownicy UEK, mając uprawnienia do dysponowania środkami finansowymi uniwersytetu, mieli zawierać między sobą umowy cywilnoprawne. Problem w tym, że dotyczyły one zadań, które miały się znajdować w zakresie ich obowiązków pracowniczych. W konsekwencji, z kasy uczelni miały zostać wypłacone nienależne wynagrodzenia na łączną kwotę przekraczającą 200 tys. zł. To jednak nie wszystko. Śledczy badali również wątek zawarcia przez UEK potencjalnie niekorzystnej umowy o współpracę ze szwajcarską placówką edukacyjną, która mogła narazić krakowską uczelnię na straty, nie tylko finansowe, ale i wizerunkowe. Podejrzanym przedstawiono zarzuty zagrożone karą nawet 8 lat pozbawienia wolności. Obaj nie przyznawali się do winy.

Prokuratura umarza śledztwo. Zaskakujący zwrot akcji

W toku śledztwa prokuratorzy przeanalizowali obszerną dokumentację i przesłuchali wielu świadków. Gdy postępowanie weszło w fazę ad personam, podejrzani złożyli wyjaśnienia, przedstawiając swoją wersję wydarzeń. Jak wynika z komunikatu prokuratury, ich linia obrony okazała się skuteczna.

- Weryfikacja linii obrony przedstawionej przez podejrzanych i uzupełnienie materiału dowodowego oraz jego dodatkowa analiza skutkowały stwierdzeniem braku realizacji znamion zarzuconych pierwotnie podejrzanych czynów zabronionych – czytamy w oficjalnym komunikacie Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

W związku z tym, na podstawie art. 17§1 pkt 2 kodeksu postępowania karnego, śledztwo zostało umorzone. Taka sama decyzja zapadła w sprawie wątku dotyczącego umowy z podmiotem szwajcarskim. Postanowienie o umorzeniu jest nieprawomocne i przysługuje na nie zażalenie.

Oświadczenie Jakuba Kwaśnego po decyzji prokuratury

Oświadczenie w związku z komunikatem Prokuratury Okręgowej w Krakowie w sprawie umorzenia postępowanie przeciwko mnie ws rzekomych nieprawidłowości w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od początku twierdziłem że nie mam sobie nic do zarzucenia, a działania podejmowane przeze mnie jako Dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu służyły zawsze rozwojowi jednostki oraz Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie. Czuję satysfakcję, że zewnętrza instytucja jakim jest Prokuratura Okręgowa potwierdziła brak realizacji znamion pierwotnie podejrzanych czynów zabronionych. Ze względu na toczące się postępowanie w sprawie karnej o zniesławienie z art. 212 kk przeciwko Stanisławowi Mazurowi byłemu Rektorowi UEK nie chce komentować szeroko tej sprawy. Dziękuję, tym którzy od początku wierzyli, a w szczególności moim Koleżankom i Kolegom z Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

