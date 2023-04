Nowe osiedle mieszkanie w Tarnowie. 107 mieszkań w dwa lata

Nowe osiedle mieszkaniowe w Tarnowie. 107 mieszkań w dwa lata

Prezes zarządu Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wojciech Daniel, w obecności prezydenta miasta Romana Ciepieli, podpisał z wykonawcami umowę na budowę nowego osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic: Błotnej i Jarej. Inwestycję będzie realizować konsorcjum dwóch firm: Anko oraz MTM Budownictwo. W ramach nowego osiedla powstanie 5 budynków ze 107 mieszkaniami o różnej powierzchni: 12 mieszkań jednopokojowych o powierzchni do 30 m2, dwa mieszkania jednopokojowe o powierzchni powyżej 35 m2, 34 mieszkania dwupokojowe o powierzchni do 50 m2, 19 mieszkań dwupokojowych o powierzchni powyżej 50 m2, 16 mieszkań trzypokojowych o powierzchni do 60 m2, 24 mieszkania trzypokojowe o powierzchni powyżej 60 m2. Do tego planowanych jest 51 miejsc postojowych dla samochodów w parkingu podziemnym i 60 miejsc postojowych na parkingu naziemnym. Inwestycja ma kosztować 55 milionów złotych, a wstępnie termin jej zakończenia został ustalony na czerwiec 2025 roku.

- Cieszy mnie bardzo rozwój budownictwa mieszkaniowego w naszym mieście, w który wspaniale wpisuje się nowa inwestycja TTBS. To realizacja w praktyce hasła o konieczności zatrzymania w Tarnowie ludzi młodych lub tych, którzy planują przeprowadzić się do ościennych gmin, gdzie chcą budować domy. W związku z tym miasto powinno zapewnić w wystarczającej ilości tereny pod budownictwo mieszkaniowe, zarówno indywidualne, jak i realizowane przez developerów. Tym bardziej, że biorąc pod uwagę zapowiadaną z różnych stron swoistą rewolucję w dostępności kredytów, czeka nas niedługo prawdziwy boom mieszkaniowy - powiedział prezydent Tarnowa Roman Ciepiela.

W ciągu 23 lat działalności tarnowski TBS wybudował już 13 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu Zielonym, przy ul. M Dąbrowskiej, ul. abp. Ablewicza i ul. Sportowej, w których znajduje się łącznie 826 mieszkań na wynajem.

