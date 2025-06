Biskup tarnowski zdecydował. Tylko jeden neoprezbiter będzie pracował w Tarnowie

Kilka dni temu w tarnowskiej katedrze odbyła się uroczystość święceń kapłańskich. Diecezja tarnowska zyskała trzynastu nowych księży. Rok wcześniej w Tarnowie wyświęcono czternastu mężczyzn. We wtorek, 3 czerwca ordynariusz tarnowski bp Andrzej Jeż przydzielił nowym księżom pierwsze parafie. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w Domu Biskupim.

Tylko jeden neoprezbiter będzie pracował w Tarnowie. To ks. Dawid Sowa, którego biskup skierował do parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Mościcach. To jedna z najważniejszych parafii w całej diecezji tarnowskiej. W przeszłości urząd proboszcza w Mościcach pełnił obecny ordynariusz tarnowski bp Andrzej Jeż. Na tym stanowisku zastąpił go Artur Ważny, który później został biskupem pomocniczym tarnowskim, a w końcu ordynariuszem diecezji sosnowieckiej. Obecnie proboszczem parafii w Mościcach jest ks. Jacek Nowak, były rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Kadrowo wzmocniona została również parafia w podtarnowskiej Pleśnej. Będzie tam pracował ks. Bartosz Oleksy. W tym roku żadnego nowego księdza nie zyskał Nowy Sącz, neoprezbiterzy pojawią się natomiast w Starym Sączu oraz Bochni.

Pracę duszpasterską nowi księża zwyczajowo zaczynają po wakacjach. Niekiedy w parafiach pojawiają się już jednak wcześniej lub pomagają w innych częściach diecezji, zastępując kapłanów, którzy wyjeżdżają na urlop. Poniżej pełna lista nowych księży i parafii, do których zostali skierowani.

Gdzie będą pracować nowi księża? Lista

Ks. Filip BODA - STARY SĄCZ, parafia Miłosierdzia Bożego

Ks. Dawid CZAJA - ŚWINIARSKO

Ks. Mikołaj KĄDZIOŁKA - ROPA

Ks. Jakub MACIASZEK - BOCHNIA, parafia św. Jana Nepomucena

Ks. Jan MARSZAŁEK - ŁĘKI GÓRNE

Ks. Mikołaj MIGAS - CIĘŻKOWICE

Ks. Grzegorz MRÓZ - LUBCZA

Ks. Bartosz OLEKSY - PLEŚNA

Ks. Dawid SOWA - TARNÓW-MOŚCICE

Ks. Piotr STRUZIK - LIPNICA MUROWANA

Ks. Andrzej URBAN - CZARNY POTOK

Ks. Marcin WOJTAL - SIEDLCE

Ks. Patryk ZAŁUCKI - GNOJNIK

