Nowi księża w diecezji tarnowskiej. Ilu mężczyzn przyjmie święcenia?

GUS wskazał miasto seniorów w Małopolsce. Co czwarty mieszkaniec ma min. 65 lat

Święcenia kapłańskie w diecezji tarnowskiej. Ilu mężczyzn zostanie księżmi?

Na ten moment przygotowywali się w seminarium przez sześć lat. W sobotę, 31 maja klerycy z WSD w Tarnowie przyjmą święcenia kapłańskie. Uroczystość odbędzie się w tarnowskiej katedrze. Liczba nowych księżych będzie minimalnie mniejsza niż rok temu. Diecezja tarnowska będzie mieć trzynastu nowych kapłanów. Przed rokiem święcenia przyjęło czternastu mężczyzn.

- Przez wasze ręce będzie błogosławił sam Bóg w Trójcy Jedyny, dlatego błogosławieństwo udzielane przez kapłana jest największym błogosławieństwem na ziemi. Gdy kapłan błogosławi, to już nie są jego ręce, lecz ręce samego Boga – Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Żeby tego daru nie zmarnować i nie zaniedbać, trzeba swoje ręce oddać Duchowi Świętemu i codziennie prosić Go, aby czynił je użytecznymi w dziele budowania królestwa Bożego - mówił wówczas podczas mszy św. biskup Andrzej Jeż.

Najpierw prymicje, a później skierowania na pierwsze parafie

Po przyjęciu święceń neoprezbiterzy udadzą się do swoich rodzinnych parafii i tam odprawią msze święte prymicyjne. We wtorek, 3 czerwca nowi księża spotkają się w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, by wspólnie odprawić mszę św. Tego samego dnia biskup tarnowski Andrzej Jeż przydzieli im pierwsze parafie. Pracę duszpasterską neoprezbiterzy zwyczajowo zaczynają po wakacjach.

Tydzień przed święceniami kapłańskimi w diecezji tarnowskiej odbyły się święcenia diakonów. To najniższe ze święceń. Osoba, która je przyjęła jest już zaliczana do stanu duchownego. W tym roku święcenia diakonatu przyjęło szesnastu alumnów V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Uroczystości odbyły się w dwóch miejscowościach: Okulicach i Górze Motycznej. Święceń udzielili: biskup Mirosław Gucwa, ordynariusz diecezji Bouar w Republice Środkowoafrykańskiej oraz biskup pomocniczy tarnowski Stanisław Salaterski.

Sebastian M. w Polsce. Tak wyglądały pierwsze chwile po przylocie z Dubaju Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.